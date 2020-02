La mejor banda de rock & roll del mundo

0

25/02/2020 05:35 h

Hoy a las 22.00 horas • Calle Pontevedra, 4 • Entradas 125 euros • La gira europea de Supersuckers, la banda liderada por Eddie Spaghetti, hace parada hoy en Vigo. En los 90 dejaron su Arizona natal para asentarse en Seattle, donde serían fichados por Sub Pop y formarían parte de la escena creada por bandas como Nirvana, Soundgarden, Peral Jam, Mudhoney, que terminarían etiquetándose como grunge aunque sin renunciar nunca a ese sonido que oscila continuamente entre el punk y el country rock. Su afinidad por este estilo no es ninguna novedad. De hecho, en 1997 grabaron el disco Must´ve been high, en el que participó Willie Nelson, con el que ademas se fueron de gira. Su fama despuntaría sobre todo con The Evil Powers of Rock ‘n’ Roll (1999). Es entonces cuando comienzan a ser unos superventas y se les abre la puerta para girar con Social Distortion, The Reverend Horton Heat, Steve Earle, Lucinda Williams, Willie Nelson, White Zombie, Motorhead, The Ramones...

Hoy en día siguen sacando discos y tocando en grandes festivales o pequeños clubes sin descanso, porque como dice Eddie «Todo pasa demasiado rápido, así que mejor aprovecharlo». Tras Suck it, el último álbum de estudio de Supersuckers, Play that rock n’ roll, hace el número 13 de la banda liderada por Eddie Spaghetti, junto a Marty Chandler a la guitarra y Chris Von Streicher a la batería. Como no tienen abuela, dicen ellos mismos que son «la mejor banda de rock and roll del mundo». Pero si la tuvieran, lo diría la abuela y los miles de personas que los han visto en directo a lo largo de los 30 años que llevan pateando los escenarios. Además les encanta el directo. Lo viven y eso se transmite al público, que disfruta con ellos de su pasión por el rock and roll.

La sala Rouge acogerá esta noche su concierto en un mes intenso que en marzo aun lo será más ya que el día 7 tocará allí el mítico grupo Barón Rojo.