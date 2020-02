Flores para Rosalía en Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B.R.S.

Vigo / La Voz 24/02/2020 20:00 h

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) conmemorou en Vigo o Día de Rosalía de Castro en colaboración coa Asociación Cultural O Castro cunha ofrenda floral na imprenta Juan Compañel (Real, 12), prelo de donde saíu en maio de 1863 Cantares Gallegos. De seguido puxeron rumbo a o local da Federación de Veciños onde leron o manifesto e poemas de Rosalía, lectura na que participaron cidadáns que previamente podíanse apuntar para facelo.

Por outra banda, a Deputación de Pontevedra organizou un paseo pola contorna da Porta do Sol e da rúa Chao, dedicada a un apelido moi ben acaído nesta ocasión polo seu vínculo co xornalismo e a edición no século XIX (Eduardo e Alejandro Chao), para rematar a representación na sede da Deputación en Vigo. Rosalía e Brocos, representados polos Quinquilláns, Tero Rodríguez e Lucho Penabade.

E a asociación Ás da Industria e Proxecto Educativo Semente homenaxean a autora galega con obradoiros e xogos para nenos e por coincidir en datas de entroido, animaron ás persoas participantes a acudir disfrazadas de Rosalía de Castro, cousa que moitas fixeron.