La suciedad cubre los trenes de Vigo-A Coruña

Vigo 19/02/2020 05:00 h

El barro, el polvo y la suciedad se han adueñado de la imagen de los trenes eléctricos que hacen el recorrido entre Vigo y A Coruña y entre esta última ciudad y Ourense. Los vagones de llamada serie 121 muestra desde hace días el perfil menos atractivo para sus usuarios, tal y como denunció ayer el sindicato CGT. La avería del túnel de lavado de los talleres de mantenimiento de Renfe en Redondela imposibilitan el adecentamiento exterior mecánico de los trenes, afectando a puntos de uso por los usuarios como los pulsadores externos de las puertas o las ventanillas. Alguna de las unidades ya cuenta con escritos en medio de la suciedad demandando su lavado.

Aunque fuentes de Renfe reconocen las deficiencias de limpieza de las unidades eléctricas, discrepa con la central respecto al tiempo que estas no son sometidas a lavados en el túnel automático, ya que mientras la compañía señala que la avería se produjo hace una semana, la CGT mantiene que dicha maquinaria lleva dos meses fuera de uso.

En una carta enviada al gerente de Renfe Viajeros en Galicia, la central sindical le advierte de «as condicións deplorables de limpeza exterior dos vagóns, chegando os viaxeiros a ensuciarse as mans ao premer o botón de apertura e tamén a non poder ver a través das fiestras». Los denunciantes lamentan el perjuicio que esa imagen causa a Renfe, como también advierte en el servicio entre Vigo y Oporto a causa de la antigüedad de sus trenes. «Mentres Renfe está a sacar un novo AVE de baixo custo entre Madrid e Barcelona, con vehículos reformados, wifi, máquinas de autovenda, vídeo, accesibilidade e asentos de última xeración, en Galicia estamos ofertando servizos internacionais con material que non ten nin anuncio de paradas, nin enchufes, nin asentos reclinables, nin bandexas ou monitores», incide la central sindical.