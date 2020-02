Mos apelará contra la sentencia del bonobús de Vigo

0

VIGO / LA VOZ 16/02/2020

VIGO / LA VOZ 16/02/2020 19:01 h

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha anunciado hoy que apelará en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia del bonobús Pass Vigo que valida la tesis del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que solo la disfruten los empadronados en la ciudad. Para Arévalo, «é unha evidencia que é inconstitucional a discriminación por empadroamento na prestación de servizos e aplicación das súas tarifas».

La regidora mosense está «asombrada» ante los dictámenes contradictorios de dos jueces sobre el mismo caso en el plazo de una semana. Insiste en que, a pesar de esta sentencia, habiendo un precedente en sentido contrario (la de Redondela), «todo o mundo poderá seguir usando a Pass Vigo».

La alcaldesa recurrirá el dictamen de Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Vigo, que desestima la demanda interpuesta por el Concello de Mos contra el de Vigo porque este exige a los pasajeros que se empadronen si quieren obtener los descuentos de la Pass Vigo. Recuerda que la sentencia no es firme y que van a apelar porque, aunque un juez le de la razón a Vigo (como dijo ayer Caballero), hace una semana otro magistrado se la quitó.

«Por moito que lle pese, este dictame contrario a Mos non terá consecuencias na práctica e os cidadáns de fóra da cidade olívica poderán continuar a beneficiarse da tarxeta Pass Vigo (igual que desde fai xa máis dun ano); así que lle recomendo ao alcalde de Vigo que deixe de intentar confundir á cidadanía e que non alardee e apelo á súa prudencia en lugar de empeñarse únicamente en buscar un titular posto que este asunto segue sin estar resolto», dice la alcaldesa en un comunicado.

Arévalo insiste en que la Constitución está por encima de la Ley de Bases de Régimen Local «á que alude a sentencia para indicar que o autobús urbano de Vigo compete en exclusiva á entidade local correspondente. A Constitución establece claramente que é anticonstitucional o criterio de discriminación por empadroamento na prestación de servizos e aplicación das súas tarifas».

Nidia Arévalo también critica el «tono» de la sentencia de Mos, en el párrafo que dice que los veciños de Mos no están legitimados para reclamar la prestación del servicio y, menos aún, lo están para «discutir sus tarifas». Recalca que ella seguirá defendiendo los intereses de Mos y pidió al TSXG que «poña cordura e sentido común neste asunto, e que o resolva canto antes; xa que a cidadanía non debe saír do seu asombro ante a contradicción entre dous xuíces».