Feijoo, sobre el alcalde de Vigo ante los impagos del IVA: «Os socialistas galegos van por parroquias»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 04/02/2020 17:59 h

El presidente de la Xunta aprovechó las últimas declaraciones del alcalde de Vigo sobre el conflicto del IVA («a mí las comunidades autónomas no me importan nada», dijo Abel Caballero, también presidente de la federación de alcaldes) para meter una cuña en el PSdeG: «Os socialistas galegos funcionan por parroquias. Se hai algún que di que o lóxico é que nos devolvan o diñeiro que é noso, despois está o seu secretario xeral e outros dirixentes que non lles importa para nada, que din que o IVA era un invento de Feijoo».

El presidente aprovechó para censurar la posición del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha evitado enfrentarse a Madrid como sí han hecho otros compañeros suyos de partido, incluidos varios dirigentes en Galicia. «Agora -argumentó- como hai outros dirixentes de A Coruña ou Lugo que si se dan conta de que é un disparate renunciar ao diñeiro que é noso, di [Gonzalo Caballero] que isto si, pero que hai que esperar un tempo, ao novo sistema de financiamento...».

Una «sucursal» de Madrid

A juicio de Feijoo, «non parece sólida a postura do partido socialista en Galicia, e volven outra vez a actuar coma sucursal do PSOE en Madrid, e iso é malo para os galegos e é malo para Galicia».

Por su parte, el PP de Pontevedra anunció que presentará en todos los concellos de la provincia y a la Diputación una moción para «reclamar ao Goberno central que pague os 370 millóns de euros que debe aos galegos, incluídos os 200 millóns do IVE». Tras su comité de dirección, los populares pontevedreses aseguraron que «non se pode permitir nin un minuto máis que Sánchez e o Ministerio de Hacienda cualifiquen de chiste as lexítimas reclamacións da Xunta».