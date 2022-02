Ninguno de los policías de homicidios que investigaron inicialmente la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera sigue en el caso. Casi todos están retirados años después. A ella se la tragó la tierra mientras corría por Alcabre (Vigo) el 30 de abril del 2002. Lo siguiente, el 10 de mayo, fue localizar su cuerpo en una cuneta de O Rosal. Tenía 22 años. El procedimiento, en su fase más incipiente, cayó en manos de la Guardia Civil para acabar finalmente en las de la Policía Nacional. Procesalmente nació en Tui, viajó a un juzgado de Vigo por unos días y regresó definitivamente a Tui. Los dos siguientes jueces que tuvieron la causa en su poder no consideraron oportuno reabrirlo. Ya en el 2010 se emitió auto de archivo, hasta su reapertura hace dos años y la citación, trasladada hoy, como investigado al hombre que era su pareja hasta poco antes del misterioso fallecimiento.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui acordó el 7 de noviembre del 2019 la reapertura de diligencias para la práctica de nuevas pruebas periciales. Ya el día 25 denegó la práctica de propuestas por los letrados de la familia de la difunta. También solicitó la declaración de siete personas, todas muy próximas a la expareja de la fallecida. María, José y Rosa, los tres hermanos de Déborah, siguen atentos junto a sus padres: «Hay factores nuevos [para la reapertura] y otros no tan nuevos. De todos los testimonios previstos hay una parte que ya estaba dentro de la instrucción, gente allegada a la familia que en su día estuvo cerca, vio algo o notó algo», explicaba entonces la pequeña de los cuatro hermanos, Rosa.

Nuevos y mejores medios

La investigación policial se realizó sin los medios actuales, más precisos y científicos. «Mucho se habló entonces del ADN, pero las técnicas que había en aquellos años no están al nivel actual, no había las posibilidades de obtención de ahora. El grupo nuevo de homicidios [en estos casi 20 años ya hubo varios responsables] ha hecho otra serie de cosas para investigar, la tecnología actual es otra. Pero no es una varita mágica ni tampoco un capítulo de CSI que resuelve el caso de turno en una hora», explican en la Policía Nacional, antes de añadir: «No hay mayor logro para un policía nacional que resolver un crimen, a nadie le gusta tener algo así pendiente en un cajón. Lo primero, por los allegados de la joven fallecida».