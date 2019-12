La Xunta rebaja en 6 años su petición de cárcel por el asesinato de Ana Enjamio

El abogado de la familia también simplificó su lista de delitos para facilitar la labor al jurado

La Xunta, que ejerce la acusación popular en el juicio por el asesinato de Ana Enjamio hace hoy justo tres años, ha reducido su petición de pena a 27 años de cárcel para el acusado César Adrio, la misma que pide la Fiscalía, al suprimir de su escrito la vulneración de intimidad. Son seis años menos de los que la Xunta pidió al inicio del juicio.

Esto se debe a que no ve evidencias de delito en la foto que envió Adrio por Whatsapp al novio de la víctima en la que aparecen desnudos en la cama el acusado y Enjamio porque es oscura y no se ven partes íntimas, y los testigos no reconocen sus figuras. Introduce el delito de intimidad dentro del de coacciones.

