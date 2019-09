Llegan los seguros del patinete eléctrico

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 24/09/2019 05:00 h

El auge de los patinetes eléctricos ha generado otro negocio alrededor: el de los seguros. Algunas compañías empiezan a incluirlos dentro de los del hogar, pero usuarios más jóvenes o inquilinos recurren a ellos cuando quedan excluidos. En Galicia, algunas compañías ya ofrecen esas coberturas. La abogada viguesa experta en seguros Josefa Cedeira, del bufete Cer-Bal, ha estudiado cómo funcionan estos nuevos seguros.

¿Es recomendable hacer un seguro para el patinete eléctrico?

El fiscal de seguridad vial de Vigo y Galicia, Carlos Gil, dice que su departamento no hace recomendaciones de este tipo. «Pero personalmente creo que si se realiza una actividad que implique algún riesgo, lo mejor es estar asegurado», añade. Por parte de los juristas consultados, el seguro sería recomendable para cubrir la responsabilidad civil por daños a terceros, ya sean personas o bienes.

¿Qué tipos de seguro cubren los accidentes ocasionados con el VMP?

La póliza del hogar asume no solo la infraestructura de la vivienda, sino también todo lo que contiene, como la televisión, el ordenador, la bici eléctrica o el patinete. En caso de estar excluido, el dueño del vehículo de movilidad personal (VMP) puede contratar un seguro específico para cubrir los daños a otras personas ocasionados en la conducción. Los daños propios quedan excluidos.

¿En qué casos el vehículo eléctrico queda incluido en el seguro de hogar?

El seguro del hogar cubre los robos de dispositivos eléctricos, daños por siniestros en la vivienda (como una inundación que inutiliza las baterías del VMP) y los accidentes a terceros. Las aseguradoras requieren como condición que el tomador del seguro y el titular del patinete sean la misma persona.

¿Por qué se excluye de las pólizas del hogar?

Queda excluido si el dueño del patinete es distinto del titular del seguro. Ocurre cuando el hijo mayor de edad convive con los padres y se compra un VMP, o cuando reside como inquilino en una vivienda alquilada. No lo usan como juguete sino como medio de transporte y les compensa hacer un seguro específico.

¿Cuál es el perfil del cliente que contrata un seguro específico?

Estos usuarios de VMP se concentran en edades de entre 16 y 45 años. Se trata de gente de paso que vive de alquiler, mayor de 25 años o que convive con los padres y se compra uno.

¿Cuánto cuesta?

La aseguradora Reale, una de las pocas que opera en Galicia con los seguros específicos, impone primas de 70 a 100 euros al año. Como la siniestralidad es anecdótica, la baja demanda desanima a otras compañías de ofrecerlo.

¿Cuánto dinero cubre la responsabilidad civil?

Cubre hasta 350.000 euros. La responsabilidad civil es muy elevada porque los accidentes con patinete pueden perjudicar a personas y generar lesiones que requieren caros tratamientos. En otros casos, se dañan bienes públicos, como las farolas, y se exige compensaciones.

¿Pueden las aseguradoras denegar un pago porque el usuario fue negligente?

El mal uso del VMP no tiene incidencia y el seguro lo tendría que cubrir por daños a terceros aunque no los propios. La razón es que actualmente no hay una normativa específica sobre la conducción de VMP. Algún usuario de patinete podría circular por la carretera en sentido contrario, a gran velocidad y sin luces, sufrir un accidente, y cobrar la póliza. La razón es que los VMP aún no están regulados y ni siquiera es obligatorio llevar bocina. Tampoco se ha establecido cómo se ha de compartir el espacio en el carril bici. La compañía puede alegar que hay un parte policial que demuestra que el usuario accidentado circulaba ebrio y excluirlo.

¿Está cubierto el copiloto?

Es un problema en auge, ya que algunas madres llevan a sus hijos al colegio en patinete eléctrico. Estos seguros no cubren daños propios ni al acompañante.

La falta de regulación obliga a la compañía a pagar el dinero pese al mal uso