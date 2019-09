La Xunta abre un nuevo frente con Vigo por bloquear la señalización del Camino de Santiago

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 10/09/2019 14:10 h

Primer pleno del nuevo curso político y primera comparecencia de un miembro del Gobierno galego. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, se subió este martes a la tribuna del Parlamento para desgranar los principales trazos del Plan Estratégico del Xacobeo 2021, que prevé movilizar una inversión autonómica de 247 millones de euros. Y no dejó pasar este altavoz para abrir un nuevo frente con Concello de Vigo por bloquear la señalización del Camino Portugués a su paso por la ciudad.

El responsable de Cultura explicó que la Administración gallega destinó 12 millones de euros a señalizar las rutas jacobeas, labor que se completará este año con la Vía de la Plata y, el próximo, con el Camino de Invierno, lo que ayudará a asegurar todos estos itinerarios. «Bueno, todos os trazados e todos os concellos, excepto un», añadió Román Rodríguez, pues dijo que, por culpa del alcalde de Vigo, Abel Caballero, este término «é o único lugar no mundo no que o Camiño non está sinalizado» porque desde el Concello bloquean, dijo, esta labor. «Espero que non lle molesten os peregrinos e que non queira que se perdan na súa fermosa cidade», reprochó Rodríguez.

El conflicto que se dirime en Vigo por la señalización del Camino de Santiago lleva meses larvándose, pues Caballero interpreta que esta labor no es competencia de la Xunta, sino del Concello, y no concede autorización para instalar señales en vías municipales. Cultura decidió trasladar este bloqueo en el Parlamento, abriendo un nuevo frente con el Gobierno vigués.

Nadie en la oposición, ni siquiera el grupo socialista, rebatieron las palabras del conselleiro de Cultura, pese a que Román Rodríguez insistió en que la propuesta de Abel Caballero para Vigo es echar el freno y que desde la consellería «non fixerámos nada», no vaya a ser que perdieran las próximas elecciones autonómicas y «traballáramos de balde». El conselleiro consideró inaceptable esta actitud, pues dijo que la mismo que provocó que el bipartito del PSOE y BNG no hiciera nada para preparar el Xacobeo del 2010 y el PP tuvo que preparar uno de «emerxencia» al llegar a la Xunta.

El resto de la comparecencia fue dedicada a explicar los principales aspectos del Plan Estratégico del Xacobeo 2021 que incluye, entre otros aspecros, un plan de mejora de los bienes declarados de interés cultural que hay en las rutas, para el que la Xunta intenta recabar el apoyo del Estado para movilizar al menos 100 millones de euros de inversión, y otro plan de albergues, que será llevado el próximo jueves al Consello de la Xunta, y que prevé destinar 7 millones de euros a crear nuevos albergues y mejorar otros las rutas menos transitadas y con menos equipamientos.

Los grupos de la oposición no brindaron ninguna bienvenida al plan y repartieron sus críticas al plan en dos ejes: Noa Presas (BNG) y Coti Burgo (PSOE) censuraron el trámite de participación. «Foi unha fraude, facer que fan», dijo Presas. «Publicidade e propaganda», añadió Burgo. Bajando más al detalle, Ánxeles Cuña (Común da Esquerda) denunció los «impactos» de algunas obras en el Camino que fueron denunciadas por el Icomos ante la Unesco, y Pancho Casal (En Marea) tildó varias veces al plan de «folleto», que no fija ni objetivos estratégicos precisos ni inversiones cuantificadas.

La popular María Antón fue la única que le echó un capote a Rodríguez, aplaudiendo los pasos que se están dando para la preparación del Xacobeo 2021 y acusando a la oposición de tener «nulo interese» por lo que considera una de las señales de identidad de Galicia. «Non se decatan do alcance e beneficios que o Xacobeo aporta ao pobo galego», resolvió.