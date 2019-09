El PP afila el colmillo en Vigo con Corina Porro frente a Caballero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo / La Voz 07/09/2019 05:00 h

Tom Jones interpretaba sus más reconocibles éxitos en el parque de Castrelos este verano y decenas de vigueses bailaban tarareando sus compases. Las cámaras contratadas por el Gobierno de Abel Caballero para ampliar la imagen del concierto al público de las gradas más alejadas divisaron a una mujer ensimismada siguiendo con sus bailes el ritmo que marcaba el galés. A ella volvió el realizador varias veces para mostrarla en las pantallas gigantes. La espontánea llevaba ocho años lejos del foco de la política viguesa, pero ese día Corina Porro dejó claro que ha vuelto, incluso para disputarle protagonismo al alcalde vigués ante sus propias cámaras.

Desde entonces se ha enfundado la camiseta del Celta para tratar de hacer ver que el PP y la Xunta se sitúan junto al equipo vigués justamente en un momento de nula relación entre el alcalde y el presidente del club. También decidió que tres pisos de la delegación de la Administración gallega en Vigo quedasen cubiertos por la pancarta que recibía a los participantes y asistentes a la última edición del festival urbano de O Marisquiño: «A Xunta con Vigo», rezaba el cartel. Y así suma semana a semana la exalcaldesa gestos para tratar de dejar claro que el PP está afilando el colmillo frente a Caballero y que trata de afrontar las elecciones autonómicas activado en la ciudad por la que Alberto Núñez Feijoo se presentó como candidato a la presidencia en las tres últimas ocasiones, aunque ahora sea casi una formación marginal en el Concello con solo cuatro de sus 27 ediles.

Más que coser al PP, crearlo de nuevo

El líder del PP gallego fue quien encomendó a Porro la tarea, no ya de coser el partido en Vigo, sino casi de crearlo desde cero ante el temor de que un revés en las autonómicas en la ciudad olívica impida a su partido seguir dirigiendo Galicia.

Cercanos a la presidenta de la gestora popular local aseguran que incluso ella se sorprendió al conocer realmente cómo estaba la formación con la que se hizo alcaldesa en el 2003. «No hay nada. En el partido no hay nada», le atribuyen reproduciendo el análisis que ha venido haciendo en las últimas semanas.

En el tiempo que ha transcurrido desde que a principios de junio fue nombrada responsable de la gestora del PP vigués y desde que a finales de ese mismo mes tomó posesión del cargo de delegada de la Xunta, Corina Porro se ha reunido con más personalidades, empresarios, cargos técnicos y vecinales que los que la anterior cúpula popular podía atraer en un año.

Más contacto con los vigueses

Con quienes ha hablado certifican que tiene prisa, «ni un minuto que perder», tratando de atraer materia gris al partido, abrirlo a las parroquias y volver a conectarlo con el empresariado local. Y al mismo tiempo no dejar pasar ni una oportunidad de responder a las acusaciones del alcalde respecto al mal trato que asegura casi a diario da a Vigo la Xunta y más concretamente Núñez Feijoo, su diana particular.

Atrás quedó la declaración de Porro de tender puentes e invitar al diálogo a la alcaldía, que concretó con la retirada de una denuncia del anterior grupo municipal del PP contra Caballero. «Se acabó el tolerar que se digan falsedades, repitiendo un discurso de odio y resentimiento hacia otras instituciones o personas», dijo ya cuando aún no había cumplido dos meses en el cargo. «Vigo no se merece el mantra que cambia la realidad», insistió para tratar de construir una argumento basado en que el regidor fabrica una imagen ideal de la ciudad que no existe.

Para respaldar su contraataque Porro se rodea de conselleiros cada semana, tras dejar claro que su encargo es una encomienda directa de Feijoo, para que el PP de Vigo afile el colmillo y vuelva a tener un espacio que ocupar.