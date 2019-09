El Concello vigués abre diálogo con una acampada que lleva 30 meses

Han instado al regidor vigués a mantener una reunión con ellos asegurando que si no habrá una muerte mañana

Los acampados de la Praza do Rei increpan a Caballero en el pleno Han instado al regidor vigués a mantener una reunión con ellos asegurando que si no habrá una muerte mañana

La Voz de Galicia l. c. llera

vigo / la voz 05/09/2019 09:34 h

El Concello de Vigo ha abierto una línea de diálogo con los sintecho acampados delante del Ayuntamiento después de que su líder advirtiese en el pleno que podría producirse una muerte si antes de las 16 horas de ayer no lo recibían. Las dos partes quieren solucionar un problema que el 17 de septiembre cumplirá 31 meses desde que Carollo y otro grupo de personas sin hogar estable decidieron acampar en plaza del Rei para pedir más recursos para los desfavorecidos. La concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, mantuvo una reunión con el portavoz del colectivo en las dependencias de la Policía Local después de que una docena de miembros de la acampada interrumpieran el pleno municipal. El activista aseguró en voz alta durante la sesión que, dada la situación de los indigentes, al día siguiente (hoy) habría «una muerte en Vigo» y responsabilizó de lo que pudiese ocurrir al alcalde y a la concejala de Bienestar, Yolanda Aguiar. Caballero pidió que se callasen y advirtió: «No tolero amenazas».

Acto seguido, el grupo de acampados abandonó el salón de forma pacífica. En un primer momento no estaba prevista ninguna reunión, pero al cabo de un rato el Concello lo convocó a un encuentro con la concejala. «Si el alcalde es incapaz de recibirme, me vale con la concejala», manifestó el líder de los acampados, Juan Miguel Carollo.

Después de la entrevista con la edila, Carollo señaló que la muerte de la que hablaba ha quedado «aplazada, aunque no suspendida», ya que quiere llegar a compromisos concretos con el Ayuntamiento y la Xunta. Mañana tendrá una nueva reunión con la edila. «Desde hace unos meses no se deja pasar al albergue a personas que cobran alguna ayuda como la risga, la renta de integración o una pensión no contributiva, y pedimos que se evalúe la situación de cada persona», explicó Carollo.

La concejala Yolanda Aguiar manifestó que el activista se disculpó por el incidente protagonizado en el pleno y le matizó que no era una amenaza personal. «Hemos abordado cuestiones respecto al albergue que se ha comprometido a ponerme por escrito en los próximos días». También abordaron el problema del parque de vivienda pública. «Compartimos la preocupación de la escasez de vivienda protegida para personas en riesgo de exclusión social», dijo la edila, señalando a la Xunta. El alcalde suele presumir de política social y de que invierte en ella 2,5 millones.