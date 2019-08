La Xunta acusa a los alcaldes de Vigo y Bueu de torpedear el plan para las Illas Atlánticas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 23/08/2019 05:00 h

La pugna que mantienen el Concello de Vigo y la Xunta a cuenta de la candidatura del parque nacional de las Illas Atlánticas a convertirse en patrimonio de la humanidad se trasladará al Parlamento tras solicitar comparecer en la Cámara la conselleira de Medio Ambiente. Lo hará para contestar a Abel Caballero y al regidor de Bueu (este, del BNG), a los que Ángeles Vázquez acusa de manipular y alarmar a los vecinos de Ons. Propietarios de viviendas en dicha isla acudieron a la alcaldía viguesa el miércoles para recabar el apoyo de Caballero a su negativa a que Ons forme parte de la candidatura presentada por la Xunta a la Unesco. Temen que dicha consideración reduzca su posibilidad de acceso y movimiento por el archipiélago y sus propiedades. El regidor olívico les dio la razón y exigió que se retire la candidatura de todo el parque nacional, dentro su estrategia localista, para que sean solo las Cíes (es decir, solo Vigo) las que opten a ese reconocimiento.

La Xunta considera que los regidores de Vigo y Bueu están desinformando a los 347 vecinos porque, aseguran, no habrá más condicionante que los que ya tiene cada isla del parque, estando sus habitantes excluidos del cupo máximo de visitantes. Además, añaden, los titulares de cada una de las 18 concesiones existentes en la isla tienen la posibilidad de realizar hasta seis invitaciones con permiso de pernocta.

Precisamente el alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha reclamado al Gobierno gallego que abra más el abanico de familiares que quedan exentos del cupo de visitantes que impone el plan rector del parque. «Se a Xunta non rectifica e asegura o libre acceso da veciñanza da illa as súas vivendas sen carnés o Concello pensará se continuar co apoio a esta declaración», indicó Juncal en referencia a la candidatura remitida a la Unesco. El regidor manifestó que, en cuanto a Ons, «o principio básico de declarar patrimonio da humanidade un espazo é precisamente respectar a humanidade, o que non se está facendo coa veciñanza da illa de Ons».

«Un daño terrible»

Desde Ribeira, sin embargo, mantienen un apoyo sin fisuras a que Sálvora, como isla integrante del parque nacional, forme parte de dicha candidatura. El alcalde de la localidad, Manuel Ruiz (PP), es contundente al considerar que la actitud de Abel Caballero «está haciéndole un terrible daño al conjunto del parque de las Illas Atlánticas». El mandatario lamenta que el regidor vigués «persista en su error y busque excusas peregrinas para ir en contra de los intereses de Galicia, sin que tampoco Vigo salga en absoluto beneficiado».

Ruiz opina que Caballero está «creando una alarma injustificada y mal informada», ya que, asegura, el problema de acceso de los vecinos nada tiene que ver con la declaración. Sostiene que su empecinamiento en «negar que el conjunto es más fuerte que la individualidad es un error».

El alcalde ribeirense también tiró de ironía y, aprovechando que Caballero ha anunciado que la próxima Navidad Vigo tendrá una noria de 60 metros de altura, le aconsejó que aproveche para subirse a ella «para contemplar todas las islas del parque nacional».

En Vilagarcía, municipio donde se sitúa la cuarta isla del parque, la de Cortegada, el alcalde, el socialista Alberto Varela, se debate entre la defensa de su compañero de partido y la de la candidatura conjunta. «Caballero defende sempre os intereses da súa cidade, e así o recoñeceron maioritariamente os veciños de Vigo ao darlle un apoio histórico. Neste contexto é lóxico que defenda a candidatura das Cíes como patrimonio da humanidade, sobre todo, tendo en conta que a candidatura de Vigo foi a primeira en presentarse», considera.

Apoyo a Cortegada

Sin embargo, Varela desea que Cortegada sea declarada patrimonio de la humanidad porque, «ademais da súa singularidade, conta cunhas características naturais, paisaxísticas, patrimoniais e históricas que a fan merecedora dese recoñecemento». Con todo, advierte a la Xunta de que sería «un grave erro» usar este asunto «para atacar ao alcalde máis votado de España».

Con información de Carlos Punzón, Antonio Garrido, Ana Gerpe y Marcos Gago