Dos imputados por el incendio de 50 coches durante las fiestas de Bouzas

La Voz de Galicia pedro rodríguez

vigo / la voz 02/08/2019 05:00 h

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo investiga a dos trabajadores de la pirotecnia Argimiro Alborés por el incendio de 50 coches durante la primera tirada de fuegos pirotécnicos de las fiestas de Bouzas en Vigo.

Se les llama a declarar como investigados (término que sustituye a imputados) por un presunto delito de daños imprudentes. Las bombas de palenque que usó la pirotecnia durante el primer día de las fiestas de Bouzas (el viernes 19 de julio) ocasionaron un incendio que calcinó 16 coches y dejó inservibles otros 40. Según el cálculo de la Autoridad Portuaria, las pérdidas ascienden a 1,5 millones de euros.

Las llamas surgieron de las numerosas varillas incandescentes que cayeron sobre los turismos estacionados recién fabricados, que estaban esperando a ser embarcados.

Además, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, anunció la semana pasada que se van a revisar otros 150 coches más para averiguar si han sufrido algún daño en el sistema electrónico.

López Veiga calificó el accidente como una «irresponsabilidad muy grave». Según su versión, los pirotécnicos hicieron una tirada de bombas sin permiso e invadiendo terrenos portuarios.

Al parecer los trabajadores de la pirotecnia entraron con su furgoneta en el paseo de los Peces, quebrantaron la prohibición de paso al levantar la cadena y lanzaron los cohetes en el faro del relleno, a menos de 20 metros de los coches.

Para López Veiga se produjeron «un cúmulo de irresponsabilidades que no son aceptables. ¿En qué estaban pensando estos señores? No me cabe en la cabeza. ¿Cómo se meten en esa zona prohibida? No había nada autorizado», concluye López Veiga.

El dueño de la pirotecnia y el presidente de la Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas, Argimiro Alborés, no ha querido dar la versión de la empresa y del colectivo sobre el accidente.

La Autoridad Portuaria se personó como denunciante en los días posteriores al accidente. López Veiga decía que no podía entender ese comportamiento «porque es una actividad peligrosa. No dieron aviso y han causado lo que han causado». Aunque el presidente de la Autoridad Portuaria reconocía que los implicados asumieron su responsabilidad con el accidente.

Unos daños de 1,5 millones

El presidente portuario, en su balance del accidente, anunció que las pérdidas ascendían a 1,5 millones de euros, pero explicó que contaban con un seguro de dos millones que cubría los daños.

Los vehículos que ardieron acababan de salir de la factoría de PSA-Citroën en Vigo. La fábrica deposita en la explanada del relleno de Bouzas cientos de coches recién fabricados y listos para embarcar con destino a Europa. Dieciséis ardieron por completo y 40 fueron dañados por el fuego o por el agua y la espuma que emplearon los servicios de extinción. La rapidez de los bomberos evitó males mayores.