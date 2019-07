300 pasajeros tirados por un fallo en el avión Vigo-Barcelona

0

La Voz de Galicia a. martínez

vigo / la voz 26/07/2019 05:00 h

Una avería en un avión obligó ayer a suspender el vuelo de Barcelona a Vigo a primera hora de la mañana y el regreso al aeropuerto de El Prat que estaba previsto a las 9.45 desde Peinador. Alrededor de 300 personas se vieron afectadas por este imprevisto. La compañía Vueling ofreció a los viajeros la posibilidad de embarcarse en otros vuelos programados por la tarde. Los pasajeros que se dirigían a Barcelona fueron divididos entre las terminales de Santiago y de A Coruña, adonde fueron trasladados en autobús, según informó la empresa, que ha alegado «un fallo técnico en la aeronave» para explicar el retraso y traslado. A los pasajeros hubo que dividirlos en dos aeropuertos por el alto nivel de ocupación de los vuelos durante la época estival.

Entre los afectados se encontraban los integrantes del equipo sub-18 del club de béisbol Trasnos, de Vigo. La expedición está formada por una veintena de personas, entre jugadores, técnicos y familiares. El equipo viajaba para participar en el campeonato de España que se celebra este fin de semana en Viladecans. Una parte del grupo partió a las 18 horas de A Coruña y la otra a las 19 de Santiago. No llegaron a tiempo para jugar el primer partido, que estaba previsto para las 15.30. También perdieron la comida en Barcelona que ya tenían pagada, aunque la compañía aérea les facilitó unos tiques para poder almorzar en los aeropuertos.

Partido perdido

El presidente del club, Fernando Rodríguez Villanueva, destacaba ayer el inconveniente que representó esta incidencia. En caso de no poder cambiar la fecha del encuentro que no pudieron celebrar ayer, corren el riesgo de descender a la Segunda División. Este directivo intentaba ayer que la compañía aérea le diese un justificante para poder presentar ante la federación y no dar por perdido el partido que no pudieron jugar. «Responden que lo haga por Internet y jugador por jugador: me parece increíble».

Ana Comesaña, otra integrante del club, se quejaba de la falta de explicaciones por parte de la compañía aérea: «Ya hemos perdido el primer partido y vamos a ver cómo surgen las cosas», se lamentaba.

La avería trastocó los planes de numerosos pasajeros. César Tomás, un profesor de música que volvía a Barcelona con otros dos compañeros después de realizar exámenes de música en Vigo, se quejaba de la falta de información y pensaba poner una reclamación al llegar al destino para que le devolvieran el importe del vuelo.