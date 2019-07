El Sergas cambia al gerente del área sanitaria de Vigo

O xerente da área sanitaria de Vigo asegura que o problema real dos centros de saúde é a carencia de médicos para contratar substitutos

O xerente da área sanitaria de Vigo afronta tranquilo unha crise que non paraliza a asistencia, pero que ten un enorme poder simbólico. Félix Rubial (A Estrada, 50 anos), que xa viviu outras crises, como a apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro, asegura que xa se tomaron algunhas medidas para mellorar a atención primaria.

-Dimitiron 23 xefes de servizo e unidade dos centros de saúde de Vigo. Séntese interpelado?

-[Pensa] Non. Non me sinto interpelado. É algo respectable, pero non o compartimos. Non estamos dispostos a desprezar todo o coñecemento, o criterio e a traxectoria de xefes que levan comprometidos moitos anos coa atención primaria.

