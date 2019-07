Llegan denuncias falsas contra el rayacoches a juzgados de Vigo

0

Se ha ganado su mala fama a pulso y ahora en Vigo los conductores le echan la culpa de todo, incluso de cosas que son imposibles. Al igual que el Cid, el rayacoches de Vigo sigue actuando pese a quedar hace meses fuera de combate. Está bajo custodia judicial desde hace medio año pero los conductores que sufren alguna tropelía acuden a la policía o a los tribunales acusándolo. Solo que esta vez es inocente. La confusión aún es mayor porque varios ancianos de Vigo también perpetran actos vandálicos, pero en otros barrios. Uno de esos imitadores fue detenido hace meses por propinar bastonazos a decenas de coches aparcados en Bouzas y Alcabre, cuando el rayacoches original ya estaba internado. Y él solo actuaba en O Calvario, a diez kilómetros.

«No hay un único anciano rayacoches sino varios», aclaran fuentes judiciales. Y las fechas tampoco cuadran. Aun así, las culpas le caen al mismo. Los juzgados han detectado varias denuncias falsas que acusaron al octogenario de dañar sus vehículos aparcados o de bloquear las cerraduras con palillos. Los casos fueron desestimados automáticamente por un solo detalle: en las fechas de los rayazos, J. A. V. V., de 81 años, estaba internado. Fue detenido el 7 de febrero, la Fiscalía logró su ingreso en un hospital psiquiátrico de Vigo y luego lo trasladaron a un geriátrico de Tui. Desde entonces, solo salió un día en junio para ir a firmar una conformidad y pagar 5.000 euros en indemnizaciones por rayar doce coches con su navaja. Le absolvieron del delito de daños porque padece un trastorno degenerativo por su edad pero seguirá dos años más internado.

Las fuentes jurídicas consultadas no creen que estos conductores vayan de mala fe contra el rayacoches sino que es tan famoso que le caen todas las acusaciones. La Policía le atribuyó daños en mil vehículos en el 2018 y en otros 200 en enero de este año, sin contar sus actuaciones desde el 2008. Ha pagado indemnizaciones de hasta mil euros a perjudicados en juicios anteriores.

Al recibir las nuevas denuncias, algunos juzgados comprobaron que el rayacoches ya no vivía en su piso de O Calvario y no podía ser él. Los meses de febrero y marzo los pasó ingresado en una unidad psiquiátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro para su evaluación y luego fue internado en un asilo por orden judicial. Así que no estaba en la calle.

«Algunos vienen aquí a denunciar y se amparan en que le han rayado el coche para echarle la culpa al anciano pero sabemos que no ha podido ser él porque estaba internado», dice una fuente judicial, que conoce varios casos de denuncias erradas.

En las mesas de los tribunales se amontonan nuevos expedientes contra el rayacoches. Entre dos juezas investigan un centenar de casos. El Juzgado de Instrucción número 7 va a concluir sus pesquisas sobre 60 expedientes y el tribunal número 1 tiene 30.