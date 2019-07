Domingo Villar: «De neno soñaba que unha onda xigante viña das Cíes e inundaba Vigo»

O autor vigués fala do seu último libro, pero tamén de cuestións tan persoais como os pesadelos que máis se lle repiten

02/07/2019 05:00 h

De volta dunha fin de semana na ría de Arousa, e dunha sesta en cuberta que lle torrou a pel, falamos con Domingo Villar (Vigo, 1971). O autor, que ten o seu paraíso no Morrazo, volveu bater marcas con O último barco, que atracou na feira do libro de Vigo e segue rumbo a Moaña.

-Dez mil exemplares en galego. Pensou que «O último barco» o ía levar tan lonxe?

-Non. Durante anos crin que me levaba contra as pedras.

-Tiña media novela escrita e tirou con ela. Que pasou?

-Morreu meu pai, e emocionalmente pasei a estar nun lugar distinto ao que estaba a novela. Non estaba satisfeito co libro; decidín escribilo outra vez dende outro lugar. Esta novela está chorada, a outra non o estaba.

-Escribe para...

-Canalizar a miña fantasía, que sempre tivo tendencia a escaparme das mans, e para ser feliz. O que máis gozo do meu oficio é a soidade da cova.

-Como naceu Leo Caldas?

-Como unha homenaxe aos meus maiores, a Andrea Camilleri ou a Vázquez Montalbán; a autores que me deixaron ver que dende unha novela policial se podía describir á xente por dentro.

-Un pesadelo recorrente?

-De neno tiña dous. Un era que viña unha onda xigante por enriba das Cíes e inundaba Vigo. E outro, que se plantaban uns helicópteros de combate na ría e disparaban contra a cidade.

-En que se parece a Caldas?

-Os dous temos un pai adegueiro, e nacemos e crecemos na beira da mesma ría. Aos dous nos gusta o viño, e as mesmas tabernas. Pero Caldas é un pouco tristeiro e eu creo que son un home feliz.

-Defínese como un pesimista alegre, que brinda pola vida.

-Iso di o meu amigo Emilio, e a miña muller está de acordo. Un pesimista alegre é ese que un día de verán sabe que non vai abrir o ceo e monta un plan alternativo. E abre unha botella de viño!

-Alguén con recursos?

-Alguén que lle planta un sorriso á adversidade.

-Como se vive sen estado de WhatsApp? Coma vostede...

-Moito máis tranquilo!

-Meigas, habelas hainas?

-Seguro. E case todas boas.

-Da súa man volvemos á ría de Vigo e paramos devagar na Escola de Artes e Oficios. Semella que os lugares pesan tanto ou máis que as tramas.

-Cando penso nunha historia, antes que nas tramas, penso no universo do que quero falar.

-A artesanía ten moito que ver co oficio da escrita?

-A literatura é un deses oficios artesáns que esixen agarimo e paciencia. Non é unha actividade que se leve ben coas présas.

-Canto chegou a esperar por unha palabra?

-Moito tempo! Cando leo un capítulo e non sae a melodía podo quedar a vivir nese capítulo varios meses. Ás veces quedan luciñas acendidas na cabeza e pouco a pouco vanse apagando elas soas...

-Cal foi o primeiro libro que leu?

-Non foi o primeiro, pero sigo fascinado por A illa do tesouro. Colecciono exemplares da obra.

-Cociña?

-Si, gústame cociñar caldeiradas e guisos de peixe. E tamén fago crema de limón de sobremesa.

-Molla pan?

-No aceite e o sal do polbo.

-É máis de polo ou de camisa?

-Hoxe de camisa remangada.

-De gravata nada?

-Non poño unha gravata -se non é para unha ocasión especial- dende hai máis de dez anos.

-Algún suspenso no cole?

-No cole non, pero si que suspendín cando escollín a carreira equivocada. Fixen varios anos de Dereito, e foi un desastre.

-Materias escolares favoritas?

-A Literatura que me deu Pedro Iturburúa e a Historia que impartía Luis Collazo.

-Valora a vellez na era do culto ao novo e o virtual.

-Na vellez hai unha sabedoría xenerosa, de quen xa non ten nada que perder na liorta.

-En que ten fe?

-En que paremos a tempo e non escarallemos o mundo.

-Na súa casa o tempo non ía por estacións...

-Ía polas fases do ciclo do viño. A viña era a que mandaba na casa. A natureza é testana.

-Amigo do fútbol?

-A morte co Celta!

-Unha paixón que comparte cos seus tres fillos...

-Si. No momento de nacer, os meus fillos reciben unha nota coas circunstancias do mundo e unha posdata na que di que son do Celta. Se teñen valor, que loiten contra iso!

-Leva 25 anos coa súa muller. Cre no amor para toda a vida?

-Si. Non é o mesmo amor apaixonado sempre, pero non creo que haxa que mudar de muller para namorarse moitas veces.

-Que ve ao mirarse no espello?

-Que me vou facendo maior... e que teño a conciencia limpa.