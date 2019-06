Las tres universidades gallegas, fuera del primer plan europeo de campus sin fronteras

0

Los alumnos y profesores de 114 universidades europeas podrán moverse el año que viene por otras instituciones académicas del espacio comunitario sin matrículas ni trámites burocráticos. Serán los primeros beneficiarios del proyecto Universidades Europeas del que forman parte once campus españoles, pero en el que, al menos en esta primera fase, no habrá ninguna institución gallega. La Universidade de Vigo hizo la solicitud, pero se quedó a unos puntos de lograrlo y no descarta volver a intentarlo. También se inscribirá para entonces la Universidade de Santiago, que optó por no presentarse a la primera para hacerlo «con todas as garantías».

El proyecto arrancó en el 2017 en La Sorbona y en septiembre será una realidad. Entonces, un alumno de la Universidad de Granada podrá irse a estudiar, por ejemplo, a la de Lyon, y un doctorando de la Complutense de Madrid podrá continuar su tesis en la de Edimburgo sin más trámites que los que tendría que realizar en su propia facultad. Se trata de extender el concepto de la Europa sin fronteras a los campus universitarios.

Las universidades que entraron en el proyecto tuvieron que ajustarse a una serie de requisitos entre los que figuraban los acuerdos con al menos otras dos instituciones europeas con las que su comunidad podrá intercambiar personal, infraestructuras y conocimientos sin los engorrosos trámites que acompañan a este tipo de intercambios. Se persigue, pues, la creación de supercampus europeos en una ambiciosa iniciativa que va más allá del Erasmus.

Las instituciones españolas que lograron clasificarse en la primera convocatoria de las Universidades Europeas fueron la Carlos III, la Complutense y la Autónoma de Madrid; la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona; la Pompeu Fabra y la Politécnica de Cataluña, además de las universidades de Granada, Cádiz, Valencia y la Católica de Valencia. Todas ellas establecieron alianzas con otras instituciones del espacio comunitario.

La situación en Galicia

La Universidade de Vigo sí accedió a la convocatoria de este programa, pero se quedó a once puntos de lograr su entrada. El proyecto, liderado por Nantes y del que formaban parte también Cork y el Politécnico de Porto, necesitaba un 81 % de los puntos y se quedó con un 70 %, un porcentaje que, pese al fiasco, anima a la institución viguesa a intentarlo de nuevo. «Estamos a la espera de recibir el informe de evaluación para ver dónde hemos fallado, pero sobre todo, dónde tenemos las fortalezas como consorcio para valorar si nos interesa volver a intentarlo o no», indica la vicerrectora de Responsabilidade Social, Internacionalización y Cooperación de Vigo, Maribel Doval. «Ya hemos solicitado al Ministerio que nos cubra parte de los gastos ocasionados para la preparación de la propuesta y estamos a la espera de los resultados».

Por su parte, la Universidade de Santiago prefirió esperar a ver cómo arranca el proyecto y los requisitos que se piden para presentarse «con garantías» a la siguiente convocatoria, un tiempo que invertirá en la búsqueda de los socios más convenientes para compartir con ellos un supercampus. En el caso de la Universidade da Coruña, no pudieron precisar, por ahora, los motivos por los que se han quedado fuera.

Universidades Europeas arranca con 17 alianzas entre 114 instituciones y un presupuesto de 85 millones de euros. Las becas que se otorgarán a cada una de las universidades para que puedan hacer realidad los intercambios saldrán de los 30.000 millones que Bruselas invertirá en los programas de intercambio entre los años 2020 y 2027, el doble de lo que destina en la actualidad.