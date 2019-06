La exalcaldesa Corina Porro pilotará la transición del PP de Vigo tras renunciar toda la lista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Carlos Llera

Vigo / La Voz 03/06/2019 22:38 h

La exalcaldesa de Vigo y responsable del Consello Económico y Social, Corina Porro, será la nueva presidenta de la gestora del PP de Vigo, a falta de que ella ratifique oficialmente su disponibilidad para el cargo que le ha sido propuesto y que la junta provincial del miércoles tiene que confirmar. Porro fue elegida como persona de consenso capaz de aglutinar las diferentes y enfrentadas sensibilidades que existen el partido en la ciudad. Los cuatro concejales electos y el resto de la lista que formó parte de la candidatura en las municipales han renunciado por escrito a sus derechos, con lo que ahora ninguno tiene preferencia para convertirse en edil. Solo tomarán finalmente posesión aquellos que autorice el partido, sin que haya ya prioridades por razón del puesto ocupado en la candidatura. Toda la lista renuncia así para que el órgano que mandará en la organización local provisionalmente tenga las manos libres para actuar y definir un nuevo equipo y estrategia.

Alguno de los miembros de la candidatura del 26 de mayo, como el número dos, el independiente José Ramón Santamaría, anunciaron, tras hacerlo Elena Muñoz, su voluntad de poner el cargo a disposición del partido. Ahora son los 27 titulares los que han confirmado oficialmente que no accederán al cargo si el partido no les da el visto bueno. Los suplentes no han expresados formalmente su renuncia.

La gestora, pendiente de constituirse, posiblemente esta misma semana, tendrá una total capacidad de maniobra para configurar un grupo municipal que trabaje de forma coordinada e intensa para la nueva etapa. La idea es que haya suficiente libertad de movimientos para la dirección del PP sin pagar ningún peaje ni ninguna herencia de la etapa anterior. La ya expresidenta popular, Elena Muñoz, señaló el mismo sábado que todos los cargos ponían a disposición del partido su acta. Pero fue el domingo cuando esa resolución expresada en voz alta se manifestó en documentos rubricados por los participantes en la lista.

El nombramiento de la gestora va a ser rápido. Este martes se reúne la dirección gallega del PPdeG y el miércoles lo hace la junta provincial. En estos dos órganos de decisión se van a configurar los nuevos equipos.

El PP tiene que recomponerse y luchar en una nueva etapa con un escenario muy difícil en el que el partido ha quedado reducido a cuatro concejales, los peores resultados de su historia, y se necesita un elenco con mucha moral de victoria.

«Yo me llevo bien con todo el mundo», dice la próxima presidenta de la gestora local

El PP de Vigo necesita una dirección de consenso para pilotar la transición. Aunque algunos prefieren que no sea nadie cuyo sueldo dependa del partido, se necesitan otros factores y el más importante es que la persona que vaya a liderar el proyecto tenga el carisma y la energía suficiente y sobre todo la capacidad de aunar voluntades. En el caso de Vigo es importante atraer al trabajo cotidiano y a pie de calle a personas afines al exconselleiro y exconcejal Javier Guerra, que perdió por estrecho margen el último congreso local. Presentó batalla a Elena Muñoz y perdió solo casi cien votos de diferencia, 419 frente a 320 escrutinios, lo que da idea de la fractura en la formación. En los comicios internos celebrados a finales del 2016, Guerra pidió que el partido saliera de su zona de confort, bajo la premisa de que la hegemonía del PSOE se debía más al letargo de los populares que al nivel político del equipo de Caballero. No obstante fuentes del Partido Popular reconocen que se subestimó la dimensión política y la enorme proyección del alcalde de Vigo.

Aunque en los últimos meses, Elena Muñoz incidió en la necesidad de renovación y de que el partido volviese a estar unido, lo cierto es que no logró aglutinar a todos los simpatizantes de Guerra, que no trabajaron durante la campaña con el mismo ímpetu.

Corina Porro congenia con Javier Guerra y tampoco se lleva mal con Lucía Molares, vicepresidenta local y que en su día también quiso luchar por el liderazgo y que vigila desde Madrid lo que sucede en Vigo, ya que si el Gobierno madrileño cambiase de manos, podría regresar a la política viguesa.

«Yo me llevo bien con todo el mundo», señala la exalcaldesa popular Corina Porro, que hace gala de una enorme capacidad para las relaciones sociales y desplegar su sonrisa en acontecimientos solidarios y benéficos.

Porro obtuvo además buenos resultados electorales en su batalla contra Caballero. Se quedó a solo dos mil votos de la mayoría absoluta. La exalcaldesa tiene que formar un equipo trabajador con integrantes de las diferentes corrientes para que de ahí salga un grupo compacto y de consenso con el que el PP pueda jugar el cuarto tiempo contra Caballero e intentar igualar el resultado de su mejor época.