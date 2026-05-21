La línea del Miño evidencia lo difícil que será acabar el corredor atlántico en la fecha que marca Bruselas
REDACCIÓN / LA VOZ
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El proyecto acaba de adjudicarse y llevará dos años redactarlo. Las obras no empezarían hasta el 2029 y la UE fija su final para diciembre del 203021 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La línea del Miño es una de las conexiones ferroviarias en peor estado de todo el país, especialmente en el tramo entre Guillarei (Tui) y Ourense. En este trazado hay hasta siete limitaciones temporales de#