La línea del Miño evidencia lo difícil que será acabar el corredor atlántico en la fecha que marca Bruselas

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Durante los últimos años ya se ejecutaron numerosas actuaciones para evitar desprendimientos sobre las vías de la línea del Miño
Durante los últimos años ya se ejecutaron numerosas actuaciones para evitar desprendimientos sobre las vías de la línea del Miño vítor mejuto

El proyecto acaba de adjudicarse y llevará dos años redactarlo. Las obras no empezarían hasta el 2029 y la UE fija su final para diciembre del 2030

21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La línea del Miño es una de las conexiones ferroviarias en peor estado de todo el país, especialmente en el tramo entre Guillarei (Tui) y Ourense. En este trazado hay hasta siete limitaciones temporales de

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