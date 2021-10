La mejor escuela de España tiene sus aulas repartidas en cinco aldeas de Tui

En el Mestra Clara Torres se trabaja por proyectos, en valores y con la vista puesta en el fin último de la educación, que es el bienestar del ser humano. En el aula de Baldráns, la jornada arranca cada día con una asamblea en la que todos tienen voz y voto. «Ao estar xuntos os de 3, 4 e 5 anos, uns axudan aos outros, foméntase a unidade e a socialización», apunta Andrea Martínez, la especialista en Pedagogía Terapéutica. Trabaja en el aula con la tutora, Mercedes Velo, que coordina la asamblea. Durante esta rutina, en la que cada día un alumno hace de encargado, no solo se pasa lista, sino que se repasan las emociones. Los niños hablan de cómo se sienten, de qué tiempo hace o de cómo se ven frente al espejo. «O traballo é moi enriquecedor, ao estar mesturadas as idades. Na asemblea xa repasamos letras e non só vocais, aínda que teñan tres anos, emocións, conceptos matemáticos ou da meteoroloxía», explica.

Todos participan del tiempo dedicado a trabajar la lengua. La lectoescritura o los pictogramas no centran la jornada, sino que lo hace la lengua de signos, y todos al unísono son capaces de dar los buenos días a la directora tras otra canción en la que se trabajan vocabulario y psicomotricidad y se transmite felicidad. Es uno de los proyectos en los que trabaja y que distingue a este premiado CRA, la biblioteca creativa, en la que todos aprenden la lengua de signos. «Facémolo todo o ano para que coñezan outras realidades e aprendamos que o diferente é enriquecedor», señala la directora, que también es profesora de música.