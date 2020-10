Una plaga de ratas toma el conjunto histórico de Tui

0

La Voz de Galicia M.Torres

Tui 09/10/2020 20:45 h

La proliferación de ratas en el centro urbano de Tui, especialmente en el conjunto histórico tiene preocupados a los vecinos y al gobierno local, si bien la administración municipal considera que los protocolos de desratización están surtiendo efecto. Tanto el alcalde, Enrique Cabaleiro, que confirma la existencia de una plaga, como el edil de Patrimonio, Laureano Alonso, explican que ya se han tomado medidas. «Cando as ratas aparecen é porque xa comeron o veleno, senón só andan na oscuridade. Se saen é porque xa están desorientadas e morren», señala el concejal Laureano Alonso explicando que hay una empresa especializada a la que se le pagan todos los años 6.000 euros por desratizar. «Todas as semanas aplícase un raticida e a empresa revisa o sistema dous ou tres días por semana. O perigoso é que non houbera tratamento, pero se aparecen é xa para morrer», indica el edil recordando que cualquier vecino que advierta de la presencia de alguna rata puede contactar con el Concello «e sempre se atende de inmediato».

Las guerra contra los roedores es prioritaria pero no es la única que tiene abierta en estos momentos el Concello de Tui. El concejal de Patrimonio explica que han tenido que blindarse también contra las cucarachas y las termitas. «A praga das cascudas tivémola na rúa San Telmo, pero xa está controlada. Agora ampliamos o contrato da empresa especializada para loitar contra as termitas», señala el edil informando de que se está empleando un tratamiento que dura cinco años. «É a primeira vez que se pone en marcha algo así en Tui. Consiste na colocación de pequenos depósitos soterrados, duns 20 centímetros, que levan o biocida dentro», señala el edil. Se han instalado en zonas con árboles, como la Praza da Estrela, la de Frómista o la calle del Placer, «para non ter que facer buracos na pedra». «A prioridade é acabar coas raíñas», indica pidiendo a los vecinos que no manipulen ninguno de estos tubos.