Concentración por la explosión de Páramos: «Pasamos de ser afectados a apestados»

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 07/06/2020 14:51 h

Un pequeño grupo de vecinos y afectados y miembros de la corporación municipal de Tui y de la Xunta se han concentrado al mediodía en Páramos para hacer un acto de recuerdo del segundo aniversario de la explosión de un almacén de pirotecnia que se saldó con dos muertos y decenas de casas derruidas.

El evento, que estaba autorizado por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, fue convocado por la plataforma Salvador García. La del día 23 de mayo, fue disuelta por carecer de permiso.

Alertan de que dos años después de la tragedia, todavía hay vecinos que viven de alquiler porque su casa no ha sido reconstruida. «A Xustiza é lenta é nos no podiamos agardar polo seu veredicto para reconstruir o noso barrio e as nosas vidas», afirman desde la plataforma. Y añaden: «Pasamos de ser afectados a apestados».