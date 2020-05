El PP de Tomiño denuncia que el Concello ha de pagar 172.000 euros a Urbaser por sentencia judicial

0

La Voz de Galicia M.Torres

Tomiño 07/05/2020

El PP de Tomiño, a través de su portavoz, Esteban González Miranda explica su voto negativo, «como muestra de disconformidad», a la modificación de crédito que el gobierno municipal del BNG llevó al último pleno, «al considerar que el pago de 172.000 euros a la empresa de gestión de recogida de basura es fruto de la pésima gestión política administrativa que se está llevando en este Concello y que obliga a pagar en estos momentos tan difíciles 172.000 euros, de los cuales, 48.000, corresponden al pago de intereses y a varias mensualidades por el servicio de recogida». El PP considera que la actuación de la alcaldesa «supuso un despropósito que trae como consecuencia que haya que pagar a una cantidad elevada de dinero que podría evitarse si hubiera atendido a los continuos requerimientos que se hicieron por parte de la empresa para la adaptación de los precios según el IPC, como consta en el pliego de contrato». La alcaldesa, «sabedora de que el dinero no salen de su bolsillo tomó a la ligera dichos requerimientos actuando de manera frívola e irresponsable por lo que ahora los vecinos tenemos que pagar las consecuencias asumiendo los retrasos correspondientes por la actualización de los precios más los intereses correspondientes»

«Es inaceptable que por un lado, el gobierno municipal presuma de que paga sus facturas en veinte días y por otro 235.000 euros de esta modificación de crédito sean para pagar facturas del 2019. El propio servicio de Intervención del Concello emitió un informe desfavorable a la modificación de crédito por importe de 555.000 euros», señala González Miranda

El portavoz popular también mostró su desacuerdo por incluir en la misma modificación de crédito partidas menores que este grupo municipal apoyaría,« como la de 83.000 euros destinada a complementar la subvención del IDAE, los 5.300 euros del convenio Conecta Europa Wifi para Europa o los 30.000 para un posible plan de reactivación económica post- covid, que podían ser tratadas en distintas modificaciones de creditos como el pago a distintas empresas y autónomos». «Es una maniobra que utilizó el gobierno local para afirmar que la oposición no apoyamos estos pagos a distintas empresas locales; algo completamente falso, afirma Esteban González.

«Entre os intereses da empresa de recollida do lixo e o interese dos veciños e veciñas de Tomiño o goberno municipal escolle o segundo. Nós vamos estar sempre defendendo o diñeiro publico. Se consideramos que unha empresa non cumpre non lle aceptamos incrementar o que perciben e se fai falla, vamos a xuizo. Algunhas veces gañamos e outras non», contesta el gobierno local. «É sorprendente que o PP de tomiño cuestione que defendaramos no xulgado non pagarlle mais a empresa do lixo, que diga que eles pagarianlle mais diñeiro sen cuestionalo, e demostra como utiliza o PP o diñeiro publico entregandollo a lixeira as concesionarias», sostiene.