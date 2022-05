Xoán Carlos Gil

Ni una gota de arrepentimiento. Incluso llamó «sinvergüenzas» a las dos víctimas, su hermana, de 62 años, y su sobrina, de 26. Un vecino de Soutomaior, Miguel Gil, confesó ayer ante un jurado de la Audiencia de Pontevedra en Vigo haber disparado mortalmente al corazón a sus dos familiares. La explicación: «Estaba harto de ellas». El doble crimen fue el 21 de agosto del 2020 cuando madre e hija lo visitaron a su asilada chabola para reclamarle una escalera. La Fiscalía pide 44 años de cárcel por un doble asesinato y tenencia ilícita de armas. Los familiares de las víctimas, hasta 52.

El acusado incluso quiso leer una carta al jurado, pero el tribunal se lo impidió. Lo que sí explicó es que ambas mujeres irrumpieron en su galpón, derribaron la puerta del portal y lo retaron con un sacho y un machete. Por ello, según su versión, se vio atacado y se defendió a tiros con su pistola al verse acorralado. Sentía que le habían robado, años atrás, su parte de la herencia.

Su relato conmocionó al jurado, compuesto por ocho mujeres y un hombre. «Salí y me las encontré con un machete y un sacho. Vinieron a matarme y les dije: ‘Mira lo que tengo. Si das un paso más, te pego un tiro en el corazón’. Levantaron el sacho y no me lo pensé dos veces, cargué y pum. Estaba harto de ellas», confesó el acusado en la vista celebrada en la sede viguesa de la Audiencia de Pontevedra.