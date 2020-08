«Maté a mi hermana y a su hija», dijo el detenido de Soutomaior a su vecina

0

La Voz de Galicia m.torres

soutomaior / la voz 23/08/2020 05:00 h

«Acabo de matar a mi hermana y a mi sobrina». Miguel Gil, detenido en Soutomaior el viernes por el doble crimen, acudió a casa de su vecina a decirle lo que acababa de pasar. El relato es estremecedor. «Tenía mucha sangre y cortes en las manos», recuerda esta benefactora mujer que en muchas ocasiones durante los últimos años ayudó a Miguel como buena vecina, dejándole cargar el teléfono, por que en la chabola en la que él vivía, no tenía ni luz; dándoles agua, comida e incluso una televisión. Horas después del asesinato sigue en shock, como los demás vecinos del municipio, donde la luz del día no acabó con la pesadilla. Cuando Miguel fue a contarle lo que había pasado, ella le acompañó de vuelta al lugar de los hechos por si pudiera ayudar aún a salvarlas, pero ya estaban muertas cuando regresaron. Al parecer, y según indicó una amiga del novio de Genoveva, hermana de Miguel, «una recibió dos tiros y la otra uno».

En cuanto regresaron al escenario, ubicado a escasos metros de la casa de su vecina que, además, había sido la de los padres del detenido, donde creció junto a sus otros seis hermanos, incluyendo a Genoveva, llegó también ya la Policía Local. Miguel le dijo a su vecina cuando fue a buscarla que él mismo había avisado a la Guardia Civil, si bien este extremo aún no ha podido confirmase ya que se produjo más de una llamada a las fuerzas de seguridad tras escucharse las detonaciones. Pasaban pocos minutos de las tres de la tarde cuando el sonido del arma atronó en el Monte do Coello. Todo ocurrió en el barrio de Lourido, una zona muy alejada del centro de Soutomaior, próxima a su emblemático castillo y donde los lugareños llevan una tranquila vida en plena naturaleza. De hecho, a Miguel Gil, lo conocen todos como Miguel o do monte. «Vivía solo nunha chabola e andaba a pedir sempre tabaco, pero nunca foi violento», reseña otra vecina. El detenido por el doble crimen pasará probablemente mañana a disposición judicial.

La pistola estaba en un pozo a escasos metros del lugar

La pistola con la que, presuntamente, Miguel Gil disparó en al menos tres ocasiones contra su hermana y su sobrina ya obra en las diligencias. Fue localizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, al frente de la investigación. Se desconoce su procedencia y tanto los vecinos más próximos como una de las hermanas del arrestado, mostró su perplejidad ante la posibilidad de que Miguel tuviera algún arma de fuego insistiendo en que «nunca fue violento».

Miguel Gil Rodríguez podrá explicar su versión de los hechos ante el titular del juzgado de guardia de Redondela, que asumió las diligencias, en las próximas horas. Está previsto que permanezca en la Comandancia de Pontevedra hasta que lo trasladen al juzgado, presumiblemente mañana lunes. Mientras tanto, su familia ha de prepararse también para despedirse de su hermana Genoveva y de su hija Noelia Ramos. El sábado se les practicó la autopsia y la familia confiaba ya en poder velarlas desde hoy.