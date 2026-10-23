Hallados dos kalashnikov cargados y una narcolancha a 75 kilómetros de Galicia

Imagen de los vehículos confiscados por la Guardia Nacional Republicana de Portugal GNR

Dos fusiles de asalto Kalashnikov cargados, cinco vehículos con matrícula española y una lancha que estaban preparando para echar al agua. Es lo que encontró la Guardia Nacional Republicana (GNR) en Esposende, una localidad de la costa norte de Portugal situada a unos 75 kilómetros de Tui. La intervención se produjo junto al río Cávado, que desemboca en el Atlántico, y terminó con un hombre detenido y al menos tres sospechosos huidos. Según las autoridades portuguesas, la embarcación iba a utilizarse para prestar apoyo a actividades relacionadas con el narcotráfico marítimo.

Todo ocurrió en Fonte Boa, en la zona conocida como Barca do Lago. A las 23.45 del miércoles en Portugal (00.45 del jueves en la España peninsular), los agentes del Comando Territorial de Braga detectaron movimientos sospechosos de vehículos y descubrieron que varias personas estaban preparando una embarcación para introducirla en el río. Un hombre de 41 años fue detenido, pero al menos otros tres consiguieron escapar a pie. Se movilizaron drones para tratar de localizarlos.

Los agentes se incautaron de seis vehículos, cinco de matrícula española y uno portuguesa, una embarcación con dos motores y unos 1.500 litros de combustible. Entre el material intervenido figuraban además dos fusiles de asalto Kalashnikov, armas de origen soviético ampliamente utilizadas en conflictos armados. Ambos estaban cargados y acompañados de sendos cargadores. Las autoridades portuguesas no han precisado a quién pertenecían ni qué uso se les pensaba dar. Tampoco han comunicado que se encontrase droga en el lugar. La investigación continúa en coordinación con la Policía Judiciária.

Material confiscado en la opearación de la GNR en Esponsende (Portugal) contra el narcotráfico

La aparición de esta embarcación recuerda otros episodios registrados durante los últimos meses en el entorno de la desembocadura del Miño. El 4 de agosto, un tráiler de matrícula española quedó parcialmente sumergido en una rampa de Lanhelas, en Caminha, con una semirrígida de más de doce metros de eslora y tres motores de gran potencia. La embarcación, valorada en más de 400.000 euros, había sufrido daños en los propulsores durante una maniobra para botarla al río y no llegó a salir al mar. Cuando acudieron los agentes portugueses, no encontraron a nadie junto al camión. Las investigaciones permitieron conocer después que se trataba de una prueba de agua. La lancha apenas llevaba combustible, aunque en su interior había provisiones y material preparado para navegar. El camión español no figuraba como robado.

El episodio dejó además una coincidencia singular: la cabeza tractora era la misma que cuatro años antes había quedado atrapada en una rampa de Vilaboa, en la ría de Vigo, durante otra maniobra con una embarcación rápida. Aquel incidente del 2022 tampoco acabó con la detención del conductor ni del propietario de la empresa titular del vehículo.

El 11 de septiembre apareció otra lancha encallada en la playa de Moledo, también en Caminha, muy cerca de la desembocadura del Miño. Llevaba cuatro motores fueraborda de 300 caballos cada uno, con una potencia conjunta de 1.200, y había intentado entrar previamente en el río. Su único tripulante localizado abandonó la embarcación y trató de huir, pero fue detenido. La Policía Judiciária portuguesa investigaba entonces, en colaboración con la Guardia Civil, una posible descarga de droga a ambos lados de la frontera. La lancha carecía de registro, tenía el depósito lleno y disponía de equipos de comunicaciones. No se encontraron estupefacientes a bordo, aunque el detenido llevaba consigo una pequeña cantidad.

Otro precedente se había registrado en febrero en Salvaterra de Miño. La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera interceptaron allí una embarcación rápida que era transportada en un camión procedente de Portugal y con destino a Ceuta. Medía más de diez metros, estaba valorada en unos 30.000 euros y carecía de documentación y registro. La intervención, conocida públicamente en abril, dio lugar a un expediente administrativo por una infracción en materia de contrabando.

Los antecedentes de Lanhelas, Moledo y Salvaterra tienen en común la presencia de embarcaciones de alta velocidad en distintos puntos de la frontera hispanoportuguesa. No consta, sin embargo, que estén relacionados entre sí ni que exista vinculación alguna con lo ocurrido ahora en Esposende.La operación portuguesa deja por el momento una detención, varios sospechosos pendientes de localizar y una lancha que no llegó a tocar el agua. Queda por esclarecer quién había organizado su botadura, qué recorrido tenía previsto realizar y por qué había dos fusiles de asalto cargados entre el material preparado junto al río.