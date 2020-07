Vecinos de la ribera del Miño cruzan la frontera para poder ir a la piscina

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maría J. Fuente

Salvaterra / la voz 10/07/2020 21:45 h

Los concellos miñotos de la provincia de Pontevedra acordaron no abrir este verano sus piscinas al aire libre al no poder garantizar las estrictas medidas de seguridad impuestas desde los gobiernos central y autonómico. Tui, Salceda, Salvaterra, As Neves, Arbo y Crecente han decidido anteponer la salud de sus vecinos a poner en marcha el servicio en condiciones discutibles.

Un asunto tan pragmático ha conseguido poner de acuerdo a gobiernos locales de distintos colores sin objeciones de ningún tipo. Con más motivos, también permanecerán cerradas las piscinas cubiertas, debido al mayor peligro de contagio que en las instalaciones externas.

No sucede lo mismo en la otra orilla del Miño. Municipios como Monçao y Melgaço, que disponen de piscinas al aire libre, las mantienen abiertas al publico y reciben numerosos visitantes de la orilla gallega, Los usuarios más frecuentes proceden de Salceda, Salvaterra, As Neves, Arbo y Crecente. Precisamente los alcaldes de Melgaço y Arbo hacían recientemente un llamamiento a la responsabilidad apelando al peligro latente incrementado por la llegada masiva de veraneantes en estas fechas.

Arbo

Horacio Gil, alcalde de Arbo, aclara que todo el mundo es bien recibido, lo cual no impide que haya que estar alerta. «Pedimos precaución, vamos a seguir tomando medidas y favoreciendo la protección de la gente, desinfectando y colaborando con los locales en los medios de protección y mensajes, pidiendo responsabilidad y solidaridad». Ello no significa que se dejen de organizar actividades lúdicas.

De hecho, el Concello tiene intención de buscar alternativas al cierre de la piscina descubierta y a la eliminación de festejos en el municipio. Una de las que se están estudiando es la organización de algún evento que permita a los restaurantes dar salida a las lampreas. «La actividad será de forma restringida para evitar aglomeraciones», indica Gil.

Otra idea que tiene es apoyar el enoturismo, teniendo en cuenta el valor que aportan las bodegas a la localidad y el reclamo que suponen sus vinos. Lo que no podrán visitar los turistas es el Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea Arabo. En estos momentos se encuentra cerrado para ejecutar reformas y obras de conservación, aunque seguirá con la misma filosofía. «Queremos adoptar iniciativas para incentivar el sector turístico y favorecer que la gente venga, el turismo rural, organizar campañas de promoción, concursos... Alguno lo tenemos preparado para sacar ya», explica el alcalde arbense.

As Neves

Tampoco en As Neves se han quedado de brazos cruzados tras decidir que este verano no habrá piscina al aire libre. No solo organizan actividades, sino que se trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. «Tenemos un campamento novedosos, un trabajo muy riguroso de conocimiento del medio natural exterior en tres áreas. Los monitores son especializados, es un nuevo modelo de educación», comenta el alcalde Xosé Manuel Rodríguez.

En el ámbito festivo están con una nueva redefinición de actividades que supla a las populares verbenas y similares. «No son adecuadas, aquí solo hubo una persona afectada de covid19 y nunca más. Intentamos ser cautos para no provocar aglomeraciones, preservar la salud por delante de otras circunstancias y hacer un catálogo de actividades cauto», explica.

Para ello se intenta seducir a las asociaciones con el fin de que continúen por esa senda y tengan un año tranquilo, aunque no sea de la forma habitual. La idea es poder retransmitir actos por las redes sociales.

Ante la llegada de visitantes al municipio, atraídos muchos por la seguridad que ofrece el municipio, el alcalde hace un llamamiento a la responsabilidad y a que tengan cuidado para no correr riesgos por el bien de todos.

«Son bienvenidos, pero que nos conozcan con responsabilidad para que nadie corra riesgos», insiste.

La misma recomendación dirige a los propios vecinos, a los que advierte de la conveniencia de valorar los desplazamientos.

Salvaterra

En Salvaterra el cierre de las piscinas descubiertas se suple con creces con más de 30 kilómetros de senderos verdes por los ríos. La apuesta de la alcaldesa, Marta Valcárcel, es acercar el medio ambiente a la población.

«Decidimos cerrar las piscinas de forma conjunta, vamos todos en la misma línea, no hay que olvidar que hasta hace poco tiempo se moría la gente en los hospitales. Estamos con las puertas abiertas para todo el mundo, pero con las medidas sanitarias al máximo», explica.

El mueso del vino se puede visitar los fines de semana, pero con cita telefónica previa. El enoturismo es uno de sus mayores atractivos al tratarse de la capital de O Condado.

Las alternativas de rutas que ofrece para los senderistas son de todo tipo y adaptadas a diferentes formas físicas. Si se quiere conocer más a fondo el Miño en dirección hacia Tui, está la ruta que discurre a lo largo de ese río durante poco más de siete kilómetros con un paisaje muy singular y todo tipo de vegetación de ribera. El sendero municipal circular ofrece la oportunidad de observar los detalles más desconocidos de Salvaterra a través de sus dos alternativas.

Para los más duchos en las posibilidades que ofrecen los anteriores, aún tienen la oportunidad de recorrer los senderos del río Uma, el Caselas, el Mendo, y el Tea.