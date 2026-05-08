20 años de prisión por asesinar a un joven a puñaladas en Salceda de Caselas por tirarle la copa: «Fue un ataque gratuito y letal»

Florian Rama, el asesino del crimen de Salceda y, en primer plano y con la cara difuminada, la madre de la víctima, que presentó la lectura del veredicto. SERGIO SUEIRO

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto veinte años de cárcel al albanés Florian Rama por asesinar con alevosía a puñaladas en el corazón a un joven de 25 años, Soufian Mahra, a la salida de un pub de Salceda de Caselas. Discutió con la víctima por haberle tirado la copa que estaba bebiendo, según él. Además deberá indemnizar a cinco familiares del difunto con un total de 214.848 euros. «El ataque, absolutamente gratuito, fue letal casi de inmediato y provocó la muerte en minutos», concluye el tribunal. La Fiscalía pedía 25 años de cárcel pero la sala rebaja la condena a 20 porque no ve clara la agravante de ensañamiento, sí la de alevosía.

El tribunal acuerda que la ejecución de la integridad de la pena se realice en territorio nacional. Si el encausado, que es extranjero y fue detenido en el Reino Unido, accediese al tercer grado o se le concediese la libertad condicional, se acuerda su expulsión del territorio nacional prohibiéndole su regreso durante un plazo de 10 años. Todo ello, con el pago de las costas procesales por el condenado, incluidas las de la acusación particular.

La sala también acuerda el mantenimiento en prisión preventiva de Florian Rama, la cual fue acordada a finales de diciembre del 2025, durante la tramitación de los recursos que en su caso se interpusieran contra la misma con el límite máximo de la mitad del tiempo impuesto de pena de prisión impuesta.

«El desvalor de la acción y el daño causado sin llegar a ser ensañamiento, es superior al necesario para causar la muerte porque le produjo tres heridas por arma blanca y dos heridas en otras zonas no vitales por la zona de la espalda que indican la intención de causar dolor en la víctima además de matarlo. Pero también se ha de considerar el evidente desinterés del acusado respecto la situación que quedó la víctima, marchándose del lugar dejándolo atrás sin ningún tipo de auxilio, yéndose a la carrera», añade la sentencia. La sala también le reprocha que se hubiese fugado de España en vez de ponerse a disposición de la Justicia.

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El Tribunal de Jurado declaró probado por unanimidad que el 8 de junio de 2019, en torno a las cinco de la madrugada, el joven Soufian Mahra se encontraba en la terraza de un bar de la localidad de Salceda de Caselas, cuando se le encaró Florian Rama y le dijo «me tiraste la copa». Mahra se disculpó, pero Rama no aceptó sus disculpas y ambos se fueron hacia una calle próxima a la plaza del Ayuntamiento de Salceda de Caselas.

Según vio probado el jurado, Rama sacó un arma blanca con una hoja de entre 1,5 a 2 centímetros de ancho y de unos 8 a 10 centímetros de largo, cortopunzante y monocortante, y apuñaló a Mahra en tres ocasiones en su cuerpo con intención de causarle la muerte. Sufrió heridas en el lado izquierdo del pecho, que perforó el pericardio y entró en el ventrículo derecho del corazón, herida mortal de necesidad.

También fue acuchillado en la parte trasera superior del hombro izquierdo, que llegó a la escapula izquierda, y en la espalda. Rama huyó y Soufian Mahra, herido de muerte, lo siguió y anduvo unos metros pero volvió sobre sus pasos sentándose en un banco, y tras levantarse se desplomó en el suelo y murió por una hemorragia externa e interna masiva como consecuencia de las heridas causadas por el arma blanca al perforarle el corazón.

La madre de la víctima necesitó terapia y asistencia psicológica por la pérdida de su hijo. Dos de los tres hermanos vivos menores de treinta años de la víctima necesitaron asistencia psicológica.

Según el jurado, Rama sacó por sorpresa el arma blanca atacando tan rápidamente a Mahra que hizo imposible que este pudiera defenderse. Por ello, le aplican la agravante de alevosía pero no la ensañamiento, aunque el tribunal admite que dos de las tres puñaladas eran innecesarias para causar el dolor y solo buscaba aumentar el dolor de la víctima tras recibir una acometida letal.