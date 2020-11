Redondela suspende el mercadillo para evitar el «agravio» de dejar fuera al 50 %

0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Redondela 03/11/2020 16:45 h

Redondela ha suspendido el mercadillo de este viernes tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) de las directrices que han de seguir los concellos y «ante la imposibilidad de cumplir algunos de los requerimientos especificados». La orden de la Xunta dice que los mercadillos que se realicen en la vía pública « o podrán superar el 50 % de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal». Para compensar esta limitación, «los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el ejercicio de la actividad». Establece el DOGA, en todo caso, un «criterio de prioridad» al señalar que «a la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer su actividad, los ayuntamientos podrán dar prioridad a aquellos que comercializan productos alimenticios y de primera necesidad, asegurándose que los consumidores no manipulen los productos comercializados en ellos».

El Ayuntamiento de Redondela, «que entiende perfectamente la necesidad de estas medidas ante la grave situación sanitaria por la que atraviesa toda Galicia», considera que decidir qué puestos se pueden colocar o cuáles no, estaría provocaría un agravio comparativo con aquellos que, por decisión del Ayuntamiento, no pudieran estar presentes». Por otro lado, apunta el gobierno local,«la publicación de esta orden deja poco margen de maniobra a la hora de buscar alternativas para la ampliación del espacio físico de celebración del comprado». No quiere el gobierno local, dice «adoptar una medida de este calibre sin estudiarla detenidamente ya que, a mayores de la ampliación, se tendrían que establecer medidas estrictas de control de afluencia de personas ya que de otra manera se estaría originando una situación de riesgo sanitario tanto para el vecindario como para las y los vendedores». La alcaldesa Digna Rivas y el concejal de Ferias y Mercados, Vicente Lamas, estudiarán medidas alternativas para la celebración del día 21 de noviembre, para lo cual pondrán sobre la mesa todas las posibles alternativas tanto de ampliación en la ubicación de los puestos como de control de aforo.