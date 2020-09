Un centenar de jóvenes usan cada día la pista de skate de Redondela sin cumplir normas de seguridad

0

La Voz de Galicia mónica torres

redondela / la voz 16/09/2020 21:58 h

La Policía Local de Redondela ha denunciado «en pocas horas» a 19 personas por no adoptar las mínimas medidas de seguridad sanitaria y no utilizar máscaras de protección. La mayor parte de las denuncias interpuestas tuvieron lugar en la avenida de Mendiño, en las cercanías del skatepark. Es un lugar donde se juntan a diario un centenar de jóvenes que no mantienen las más elementales medidas de seguridad establecidas. Así lo advierte el Concello, que no descarta cerrar las instalaciones si es preciso.

En la misma línea de intensificación de la vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de prevención, los agentes también denunciaron a otras personas en diferentes lugares del casco urbano. El gobierno local está desarrollando, en colaboración con la Policía Local, un dispositivo especial de vigilancia con agentes uniformados y de paisano en las zonas más concurridas y, por lo tanto, de mayor riesgo.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, apela al «sentido común» a la hora de respetar las medidas de prevención «como medio más efectivo de evitar la propagación del coronavirus». El gobierno local recuerda que, «en estos momentos, Redondela tiene 11 casos activos de coronavirus, una cifra muy baja toda vez que es un municipio de cerca de los 30.000 habitantes». Señalan igualmente que «esta baja tasa de contagios se debe, en buena parte, a las medidas preventivas y campañas de información y concienciación del Concello, «pero sobre todo, a la responsabilidad que muestra la inmensa mayoría de la ciudadanía» a la hora de observar las normas.