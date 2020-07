Cuatro autores firman en la Feira do Libro de Redondela

0

17/07/2020 05:35 h

Hoy 12.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 horas • La Feira do Libro de Redondela se celebra hasta el domingo en la Alameda, organizada entre el Concello y la Federación de Libreiros con apoyo de la Diputación de Pontevedra, Xacobeo 2021 y Xunta de Galicia. A las 13.00 horas Xavier Castro firma su libro Servir era o pan do demo. A las 18.00 horas, Elba Pedrosa firma O que non sabías. Una hora más tarde será Elisabeth Oliveira la que rubricará su obra y a las 20.00 horas, Manuel esteban firma A vinganzs dos homes bos.