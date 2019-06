Digna Rivas: «Aún falta mucho para llegar a una igualdad real en política»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo / La Voz 24/06/2019 05:00 h

Que una mujer se convierta por primera vez en alcaldesa de Redondela supera en términos históricos incluso al hecho de que el Partido Socialista recupere la gestión de la villa que ha gobernado durante 29 años de los 40 de democracia. Digna Rivas (Vigo, 1976) es consciente de que su investidura quedará marcada para siempre por la circunstancia de haber sido la primera alcaldesa de su localidad, hecho que espera deje de ser noticia cuanto antes por el avance de las mujeres en el mundo de la política, aunque admite que no ve cercano que dejen de ser hombres los presidentes de España o Galicia.

-¿Le molesta que siga siendo noticia una mujer alcaldesa?

-No me molesta, pero sí es cierto que llama la atención y eso ya no se entiende a día de hoy. Somos más del 52 % de la población y como tal deberíamos estar representadas en los cargos de mayor rango. Que no sea así y que haya que hablar de ello, como en mi caso, no deja de ser llamativo, como le pasó a Carmela Silva al llegar a la primera presidencia de una diputación de Galicia. Tendría que estar normalizado.

-Pero no es un hecho mayoritario aún.

-Cada vez avanzamos más, pero aún falta mucho para llegar a la igualdad real en política.

-Tampoco en Redondela hasta ahora. ¿Qué significado tiene para usted ser la primera alcaldesa?

-Todo un honor, pero también una manera de romper esas barreras que siempre se nos ponen. Tenemos el mismo derecho y las mismas condiciones. Pero las diferencias las hay y la sociedad nos las sigue imponiendo.

-¿En su carrera política la han cuestionado por ser mujer?

-No suelo acordarme de las cosas malas que me puedan haber pasado, sigo para adelante. Pero en mi vida diaria, como diputada provincial, sí te das cuenta de que no te tratan igual, empezando por que sientes que se fijan más en cómo vas vestida, no en cómo eres. Si soy rubia, si soy guapa, si llevo tacones, vestido... En un hombre no se repara en eso, sino en qué transmite. Pero yo avanzo con paso firme.

-El PSOE implantó las cuotas, las lista cremallera. ¿Hay que mantener discriminaciones positivas en favor de la mujer?

-En el PSOE lo tenemos claro y aunque no hubiera listas cremallera, a lo mejor en la mayoría de los grupos puede haber ya más mujeres que hombres. El PSOE es un referente en igualdad real. Pero hay que mantener esa línea.

-En su gobierno, ¿qué hará?

-Somos ya cuatro mujeres y tres hombres. Tenía muy claro dar esa visibilidad.

-¿Cree que está cerca que veamos una presidenta de Galicia o de España?

-Ojalá lleguemos a eso, pero en el futuro más cercano no parece posible. Se dan pasos y se avanza y ya somos muchas alcaldesas y hay que tomar nota de ello.