El detenido de Ponteareas mató a su madre asfixiándola con un cojín y golpeándole la cabeza

La investigación judicializada sobre el matricidio ocurrido este fin de semana en la calle Carballos de Ponteareas ha comenzado a precisar las circunstancias exactas en las que falleció M. L. C. S., de unos 86 años de edad, a manos de uno de sus hijos, J. P. C., de 61. A falta del informe definitivo, la autopsia atribuye el deceso a dos causas concurrentes: un grave traumatismo craneal por el impacto de un objeto decorativo de cristal, y la asfixia provocada con un cojín mientras la anciana se hallaba en el dormitorio de su vivienda. El análisis forense desmiente así las conclusiones preliminares de la Policía Local, que, tras la primera inspección del inmueble —anterior a la llegada del servicio especializado de la Guardia Civil—, habían atribuido erróneamente el fallecimiento a un acuchillamiento.

Aunque los agentes hallaron varios cuchillos en un cuarto de baño, las pesquisas constataron que carecían de restos de sangre. La principal hipótesis de investigación señala que el agresor los trasladó hasta esa estancia con la intención inicial de quitarse la vida tras el crimen, determinación de la que desistió. Tras consumar el homicidio en el dormitorio —donde la mujer llevaba muerta al menos ocho horas cuando se certificó la defunción—, el hombre condujo su vehículo hasta Cabral, en la periferia de Vigo. Detuvo el automóvil sobre un viaducto de la autopista AP-9 con la intención de arrojarse al vacío, pero la providencial intervención de un viandante, que logró retenerlo y alertar a emergencias, impidió que se suicidara.

Ya en la ambulancia, quebró su silencio para confesar la autoría del crimen cometido en el piso familiar, aunque en ningún momento especificó la manera en la que le había arrebatado la vida a su progenitora. Aquella confesión en tránsito activó el operativo de urgencia que accedió al inmueble y certificó la muerte violenta. Tras una evaluación inicial en el Hospital Álvaro Cunqueiro, fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra a la espera de prestar declaración y pasar a disposición judicial en Ponteareas.

Electricista de profesión, sin antecedentes ni historial conflictivo en la villa, el detenido —natural de Covelo, igual que la víctima— residía en una vivienda independiente, pero dedicaba largas jornadas al cuidado de su madre. La anciana, impedida y en silla de ruedas, tenía en él al único de sus hijos que velaba cotidianamente por su alimentación e higiene. De hecho, la víctima llevaba poco tiempo residiendo en el piso de la calle Carballos, un traslado reciente precisamente para salvar la barrera arquitectónica de su anterior domicilio, que no tenía ascensor.

Bajo esa atención cotidiana subyacía una grave patología de salud mental en el arrestado, quien requería medicación constante para apaciguar pensamientos y acallar voces imaginarias. La reconstrucción de sus jornadas previas al crimen apunta a un consumo de alcohol que pudo coincidir con la reducción de la pauta farmacológica prescrita.

Mientras la familia expresa su inquietud ante un eventual reintento autolítico, Ponteareas permanece inmersa en una profunda conmoción. Ayer a mediodía, minutos antes de que el silencio institucional se decretara a las puertas del Ayuntamiento, el trágico desenlace de la mujer se convertía en el tema ineludible en las terrazas de la villa y entre los puestos del mercadillo instalados en las calles céntricas.

A disposición judicial hoy a mediodía

El detenido pasó esta noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra mientras se finalizaban los informes policiales. Explicaban ayer fuentes judiciales que la previsión era trasladarlo hoy a Ponteareas para que pase a disposición judicial a mediodía. La investigación se instruye en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponteareas. La parte policial es competencia del Grupo de Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Pontevedra.