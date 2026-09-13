Detenido un hombre por la muerte a cuchilladas de su madre en Ponteareas

Bandallo

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer en Ponteareas, presuntamente a manos de su hijo. Los hechos ocurrieron en el centro urbano de la villa, de 23.000 habitantes. Las primeras informaciones indican que el autor del homicidio le infligió varias cuchilladas a su madre.

El cuerpo policial encontró el cadáver la señora después de que la Policía Nacional hubiese actuado ante una conducta autolesiva del hombre, según las fuentes consultadas. El presunto autor del crimen fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para su atención por un psiquiatra. Allí confesó que había matado a su madre y que se encontraba en su casa, en el centro de Ponteareas, en la calle de Os Carballos. La policía lo detuvo.

Así fue como la Guardia Civil llegó hasta el cuerpo de la mujer, en torno a las 14.30 horas de este domingo. Se sospecha que la muerte se produjo este mismo día. El juzgado ha abierto una investigación. La policía científica está tomado datos en la escena del crimen y el equipo forense se prepara para hacer una autopsia del cadáver, aunque las causas de la muerte parecen claras.

La señora tenía 81 años. Su hijo ronda los 60, según fuentes cercanas a la investigación. Estas fuentes indican que el hombre no tenía la ropa manchada de sangre cuando lo detuvieron, lo cual puede apuntar a que se la cambió tras el suceso.

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