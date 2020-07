Denunciados ocho locales de ocio nocturno en Ponteareas por múltiples infracciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. J. Fuente

30/07/2020 18:04 h

Ocho locales de ocio nocturno fueron denunciados por la Policía Local de Ponteareas el pasado fin de semana. El motivo, diferentes infracciones como permitir fumar en el interior, disponer de equipos de amplificación prohibidos por generar mucho ruido, carecer de información como la cartelería sobre el aforo del local, contar con extintores caducados, carecer de permiso para la instalación de terraza y excederse en el horario de cierre. Este último está fijado para las 2.30 horas. los viernes y sábados, y a la 1.30 el resto de los días de la semana.

En la actualidad existen varios locales con numerosos expedientes incoados por incumplimiento reiterado de horarios de cierre. Uno de ellos, situado en la nacional 120 a su paso por la parroquia de Arcos, fue clausurado recientemente por el Concello de forma definitiva por incumplir horarios en docenas de ocasiones. Al anterior se sumará la clausura de otro en la próxima semana.

El dispositivo trataba de impedir el cumplimiento de horarios en las terrazas y de impedir botellones y aglomeraciones en el espacio público para el consumo de alcohol que se habían producido fines de semana anteriores.

El concejal de Bo Goberno, Roberto Mera, advirtió que «o Concello, aínda coa limitación de persoal que sofre actualmente a Policía Local, vai velar polo cumprimento das normas sanitarias e de convivencia. Os incumprimentos de horarios dunha actividade molesta como as terrazas na vía pública será obxecto de denuncia e sanción para protexer o dereito ao descanso da veciñanza. O mesmo se fará cos locais que dispondo de licenza que só os habilita a dispor de televisión ou radio empregan ilegalmente equipos de amplificación xerandoruidos molestos».

Respecto alas normas impuestas por la crisis sanitaria recordó que, según la normativa de la Xunta, «non levar a máscara ou levala na man, no queixo ou no cóbado será obxecto de denuncia e sanción. Non imos permitir que se poña en risco a saúde pública nun intre no que están a xurdir numerosos contaxios de Covid19, moitos vencellados ao ocio nocturno pola falta de cumprimento destas normas básicas». Anunció que el control policial especial se mantendrá en los próximos fines de semana.