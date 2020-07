Ponteareas ya no tiene perro policía

0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

23/07/2020 19:16 h

El Partido Popular de Ponteareas ha denunciado hoy que el gobierno municipal gasta al año más de 4.000 euros en un perro de defensa que los actuales agentes de la Policía Local no pueden utilizar porque no tienen la formación, ni los medios materiales y humanos necesarios. El Concello aclara que no cuenta con ningún perro de policía desde el pasado mes de febrero, desmintiendo así las acusaciones realizadas por el PP.

El grupo municipal del PP critica que desde que el gobierno local adquirió el perro en la pasada legislatura, este nunca ha sido utilizado por los agentes de la policía. «En la actualidad, el perro ni se encuentra en nuestro municipio ni tampoco está bajo custodia del personal municipal. Además, el departamento de la Policía Local no cuenta con las instalaciones adecuadas, ni los vehículos adaptados para poder tener a este perro en activo», explican los populares a través de una nota de prensa.

«Ante la alarmante falta de seguridad en nuestro Ayuntamiento y la renuncia de policías por el bajo nivel salarial, al gobierno municipal no se le ocurre otra cosa que gastar más de 10.000 euros en un perro que no existe en nuestro Concello, y que los agentes de seguridad no lo consideran una necesidad propietaria. Es todo un absoluto despropósito y exigiremos responsabilidades», afirman los populares.

Según informa el gobierno municipal, el concejal de Bo Goberno, Transparencia e Participación Cidadá, Roberto Mera, decidió en febrero poner fin a la cesión del perro policía que había sido contratado por la concejalía de Seguridade Cidadá en el anterior mandato. El Concello señala que Mera, tras ser informado de la existencia del contrato, solicitó en enero un informe a la jefatura de la Policía Local sobre la necesidad del perro. En él se desmienten las acusaciones del PP cuando afirma que el perro «nunca fue utilizado». El informe oficial de la Policía Local detalla: «En servizo utilizouse o can, por exemplo, nas festas de Corpus ou no turno de noite, dando un resultado aceptable». En el mismo informe se explican los motivos por los que en su día se realizó la cesión del perro y se aclara que «existían axentes con titulación da Academia Galega de Seguridade para a condución do can en intervencións e outros axentes participaran en sesións de adestramento». El gobierno municipal señala que el informe concluye que el traslado de los agentes a otros concellos conlleva la falta de uso del perro, motivo por el cual se dio por finalizada la cesión del perro en febrero. No quedaba nadie acreditado para manejarlo.

El PP también lamenta que los policías decidan renunciar a sus plazas para irse a otros concellos por la que califican como «nefasta gestión» del gobierno local. «Actualmente estamos bajo mínimos en el número de agentes de la policía local, con solo 6 agentes, en vez de los 25 necesarios», afirman los populares. «Además, los auxiliares de la policía local, portan vestimenta con el nombre de “Policía Local”, cuestión que es totalmente irregular y que este gobierno facilita para suplir falsamente la ausencia de policiales locales en nuestro ayuntamiento. Toda esta nefasta gestión culmina con el gasto de más de 10.000 euros en un perro que ningún agente puede utilizar», expresa el PP en la nota de prensa.

Por su parte, el gobierno local lamenta que «o Partido Popular faga acusacións sen rigor e non se informe debidamente, faltando ademais á verdade. Respecto á escasez de persoal na Policía Local, Mera lembrou que é un problema que se arrastra desde hai moitos anos, ao que o goberno está dando solución pois se incorporaron 4 axentes novos neste ano, está aberto o proceso de selección na academia de 3 axentes máis e un oficial, e se aprobou a oferta de emprego público de dúas prazas máis neste ano 2020 de tal maneira que entre este ano e o vindeiro o cadro de persoal aumentará en dez axentes».