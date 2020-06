El centro de Ponteareas, a 20 kilómetros por hora

0

M.Torres

Ponteareas 01/06/2020

Los conductores ya circulan a 20 kilómetros por hora en el centro urbano de Ponteareas. Ayer se acabó la instalación de la señalización que, además de limitar la velocidad, da la prioridad a los peatones en la calzada. La señalización se ha colocado en las calles Fermín Bouza Brey, Sarmiento Rivera, Xoán Trobador García de Guillade, Paseo Matutino, Castañal, Braña, Amieiros y Avenida Galicia. La única avenida que no dispone de esta señalizaron es la de Castelao, «porque é de titularidade autonómica e a Xunta non contestou á solicitude do Concello de pasala a 30 kilómetros por hora». ESta medida se suma a las ya puestas en marcha por el Concello con el fin de humanizar más el municipio y aumentar al máximo posible las medidas de seguridad e higiene.