Tensión en Ponteareas tras aprobarse un plus por ir a trabajar para funcionarios

Vigo | La Voz 09/08/2017 05:00 h

A la puerta del Concello de Ponteareas (22.963 habitantes) se agolpan las cámaras de televisión. La portada de La Voz con el titular «Ponteareas pagará un plus a los funcionarios que cumplan su horario» desata un inusitado interés informativo en las cadenas nacionales. «¿Te pagan por ir a trabajar? ¡Qué vergüenza!», dice una vecina. «A mí no me dan un plus por hacer mi trabajo», tercia otra, mientras un tercero hace bromas y se pitorrea. El Concello de Ponteareas ha aprobado los criterios para la «asignación individualizada de los criterios de productividad». Actualmente se pagan unos pluses que según el gobierno local no responden a criterios objetivos y por eso se han establecido otros parámetros. Hasta ahora el plus lo cobran 40 funcionarios, con cantidades que oscilan entre los 72 y los 400 euros al mes. En total son 160.000 euros este año.

Estas asignaciones se entregan, según Isabel Pellón, del sindicato CSI-CSIF «por disponibilidad de personas que luego resulta que no están disponibles». Pellón cuenta el caso de un empleado que hasta hace dos años estaba en nómina del Concello y «no aparecía por allí». Era director deportivo de una entidad y acabaron echándolo del Ayuntamiento. El concejal de Hacienda, Francisco Floreal Alonso (BNG), pone de relieve que hasta ahora los pluses los cobran algunos trabajadores «veñan ou non veñan ao traballo». Por eso las nuevas estipulaciones (aprobadas en pleno con el voto en contra del PP) establecen que cobrarán la productividad los que efectúen el 90 % de su jornada laboral. Es decir, se puede faltar justificadamente el 10 % de la jornada semanal vigente en cada momento y cobrar el plus. El cómputo se hará cada seis meses y las cantidades que se darán a cada trabajador se entregarán en la nómina de enero y en la de julio. Se trata, por tanto, de nuevas gratificaciones que sumarán este año, según la oposición, 70.000 euros, que se añaden a los 160.000 que ya están repartiendo entre 40 funcionarios.

El nuevo plus está destinado a toda la plantilla, es decir, 190 trabajadores municipales, de los cuales 150 son empleados laborales y 40 funcionarios. Se repartirá por dos conceptos: un 70 % por cumplir el horario y el otro 30 % por el «especial rendimiento del trabajador». Los empleados municipales están muy contentos con la medida. Los pluses que hasta ahora reciben unos pocos se democratizan y ahora va a haber más beneficiarios. «Lógicamente estamos encantados porque todo lo que sea cobrar más nos viene muy bien», dicen fuentes de la plantilla. Aseguran que llevan muchos años mal pagados, y que los laborales no llegan a mil euros de media.

El polémico acuerdo aprobado en el pleno municipal del lunes tiene como finalidad, dice el equipo de gobierno, «fomentar a asistencia ao traballo e reducir o absentismo laboral». De hecho, el Concello de Ponteareas fue uno de los que implantó hace pocos años una máquina para fichar para evitar el escaqueo. Pero la máquina falla mucho y se estropea con frecuencia, así que quieren sustituirla. De todos modos, y pese a la medida aprobada por el pleno, el concejal encargado de Personal asegura que la Administración local de Ponteareas no tiene un problema grave de absentismo.

De «surrealista» a «ilegal»

Al anterior alcalde y líder de la oposición, Salvador González Solla, del Partido Popular, pagar un complemento de productividad por ir a trabajar el 90 % de los días le parece surrealista. Y la edila Belén Villar va más allá y lo tilda de «ilegal», aunque tiene el visto bueno del secretario accidental. No obstante, el PP lo denunciará ante la Subdelegación del Gobierno. Lo curioso del caso es que se quiere poner orden con un nuevo plus, pero los anteriores no se eliminan de momento. «É que non podes quitarlle de repente 400 euros a un traballador», se justifica el concejal de Personal y Hacienda. Pero Francisco Alonso añade que los pluses actuales se van a eliminar cuando se apruebe la relación de puestos de trabajo y el nuevo convenio colectivo. El actual es de 1999. Las negociaciones para retomar la elaboración de este nuevo marco laboral se retomarán el mes que viene después de que se hubiesen parado durante el período estival.

Una iniciativa insólita que ha generado dudas y opiniones encontradas

La aprobación de un plus para los trabajadores municipales que cumplan al menos el 90 % de sus horas de trabajo es, cuando menos, una medida controvertida. El Partido Popular anunció ya que la denunciará ante la Subdelegación del Gobierno. Otras fuentes expertas en administración pública, en cambio, consideran que, al margen del indudable carácter polémico de la decisión adoptada por el Concello de Ponteareas, si se trata de un plus de productividad, es perfectamente legal. La Ley de Función Pública, recuerdan, prevé incentivos por productividad para los empleados públicos, de manera que si la medida aprobada por el pleno, insisten, es una gratificación por productividad, sería perfectamente legal. La duda, en todo caso, se resolverá si, tal como ha anunciado, el Partido Popular recurre a la Subdelegación del Gobierno y su recurso prospera o no.

Más allá de las dudas sobre la legalidad de la medida, que de hecho fue informada favorablemente por el secretario municipal, lo cierto es que la iniciativa ha suscitado controversia. Las propuestas para frenar el absentismo en Administraciones y empresas no son excepcionales, pero sí lo es que se premie a los trabajadores por cumplir sus obligaciones laborales. Lo habitual es que se penalice a los empleados con elevado absentismo en caso de que sus faltas al trabajo no estén suficientemente justificadas, o que se premie a aquellos trabajadores que en el desempeño de su trabajo están por encima de sus obligaciones. El incentivo por cumplir con su trabajo, como ha aprobado Ponteareas, es una medida insólita que ha provocado opiniones encontradas en todos los ámbitos.

Galicia, entre las comunidades con más horas efectivas trabajadas

Pese a que el absentismo laboral, que había descendido notablemente con la crisis económica, ha comenzado a repuntar en los últimos meses, Galicia figura entre las comunidades que presentan mejores datos en este campo. Según el último informe elaborado por Adecco (referido no específicamente a funcionarios, sino al mercado laboral en general), los trabajadores gallegos están por encima de la media española en cuanto a horas efectivas trabajadas: tienen pactadas 1.812 horas de trabajo anuales y dejan sin cumplir 262 (el equivalente a unas 32 jornadas de ocho horas), mientras que la media estatal fue en el 2016 de 1.793 horas pactadas y 256 no trabajadas, de manera que las horas efectivas trabajadas fueron, en el caso gallego, 1.556, y en el español, 1.545.

Las bajas por incapacidad temporal son la principal causa de absentismo en España, por encima de otras como maternidad o paternidad o permisos. Según ese mismo informe de la agencia de colocación, el coste total del absentismo por incapacidad temporal aumentó un 10 % en el último año y supuso 68.500 millones de euros en prestaciones de la Seguridad Social y costes a las empresas.

Las medidas de la Xunta

En el caso de la Xunta, en el año 2012 puso en marcha una serie de ajustes en el complemento de incapacidad temporal que, según valoraciones de la propia Administración autonómica, suponen un ahorro anual de 25 millones de euros a las arcas públicas.

Desde esa fecha, los empleados que están de baja menos de 21 días no cobran la totalidad de ese complemento. Durante las tres primeras jornadas perciben el 50 %, siempre que se trate de la primera baja del año, porque esta normativa penaliza al trabajador que se ausenta con justificación médica varias veces en el mismo ejercicio. De este modo, si se trata de la segunda baja solo percibe el 40 % del complemento durante los tres primeros días que falte al puesto. A partir de la tercera, no cobra por esas tres jornadas. Entre los días 4 y 21 solo se percibe el 75 % del complemento. Esta norma no se aplica en caso de que la incapacidad temporal se deba a una enfermedad profesional del empleado, accidente laboral, maternidad, a una intervención quirúrgica, por hospitalización, riesgo para el embarazo o durante el período de lactancia de un hijo.