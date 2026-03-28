Muere un surfista norteamericano de 64 años tras desaparecer en el mar en Oia

Un surfista norteamericano de 64 años, residente en A Guarda, falleció este sábado por la mañana en el litoral de Oia Bandallo

Un surfista norteamericano de 64 años, residente en A Guarda, falleció este sábado por la mañana en el litoral de Oia tras desaparecer en el agua mientras practicaba este deporte en la zona de Portosenín, en la parroquia de Pedornes, un tramo de costa abierto y rocoso muy frecuentado por aficionados a los deportes acuáticos. El suceso se produjo en torno a las 11.35 horas. Según relatan testigos, fue un vecino que se encontraba en la zona quien dio la voz de alarma al observar cómo la tabla del deportista avanzaba sola hacia la orilla, sin que nadie estuviese sobre ella. Esa imagen, habitual señal de que algo ha ocurrido en el agua, activó de inmediato la reacción tanto de quienes estaban en tierra como de otros surfistas que se encontraban en el mar.

Un grupo de deportistas acudió rápidamente al punto en el que había desaparecido y logró localizar al hombre en el agua. Fueron ellos mismos quienes lo sacaron hasta una explanada próxima, en una zona de difícil acceso marcada por el relieve irregular de la costa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de A Guarda, una ambulancia del 061 y el helicóptero medicalizado con base en la zona, que tomó tierra en las inmediaciones para facilitar la atención sanitaria. Durante más de una hora, los equipos de emergencias practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Finalmente, el fallecimiento fue confirmado poco después de las 12.30 horas, tras no responder a las técnicas de recuperación.

Aunque será la autopsia la que determine las causas exactas, las primeras hipótesis apuntan a un posible ahogamiento. No obstante, no se descarta que el hombre hubiese sufrido algún tipo de indisposición previa mientras se encontraba en el agua, lo que podría haber provocado su desaparición repentina de la superficie.

El suceso ha causado consternación en la zona, donde este tramo del litoral es conocido tanto por su valor natural como por la afluencia habitual de practicantes de surf y otras actividades vinculadas al mar.