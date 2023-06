Minuto de silencio multitudinario en Oia por Vanessa Serén

Minuto de silencio en el camping O Muíño de Oia en memoria de Vanessa Serén Oscar Vázquez

«Ella era una buena trabajadora, que ya había estado con nosotros la temporada pasada. Era una buena empleada que siempre mostraba una sonrisa y un buen sentido del humor a todos los clientes», afirmó Beatriz González, directora del cámping O Muíño, para referirse a Vanessa Serén, la mujer que fue asesinada ayer por la tarde por su expareja, un guardia civil del cuartel de Baiona, que se suicidó tras huir hacia los montes de A Valga, en el municipio pontevedrés de Oia.

A media mañana, en ese mismo cámping, a cuyas puertas fue asesinada Vanessa Serén, fueron concentrándose varios cientos de vecinos y amigos de la víctima para guardar un minuto de silencio en su memoria y para mostrar su repulsa a la violencia machista.

«Co corazón na man, condenamos enerxicamente o asasinato de Vanessa pola súa exparella. Este acto de violencia de xénero é unha traxedia inaceptable que nos enche de indignación e nos obriga a reflexionar sobre o estado da nosa sociedade. Non é un feito illado, senón unha dolorosa manifestación dun problema sistémico arraigado na nosa sociedade. A violencia machista atenta gravemente contra as mulleres na súa integridade física, moral e dignidade», afirmó Cristina Correa, alcaldesa de Oia, momentos antes de iniciar el minuto de silencio.

La alcaldesa, que reclamó la implicación de las Administraciones en la lucha contra la violencia de género, explicó que esperaba contactar hoy con los familiares de Vanessa para trasladarle el pesar de los habitantes del municipio. El gobierno local ha decretado tres días de luto oficial y que las banderas ondeen a media asta.

Una clienta del cámping recordaba con lágrimas en los ojos cómo ocurrió el asesinado, que fue presenciado por algunas personas. Quienes quisieron hablar del crimen recuerdan los gritos de la víctima y la visión de la escopeta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó la muerte de Vanessa Serén a través de un mensaje en Twitter: «Consternado e sen palabras logo do sucedido hoxe en Oia. Doe, pero non imos deixar de traballar ata que a violencia machista estea definitivamente fóra da sociedade». El mismo sentimiento que compartió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón: «Rabia, dor e indignación ante un novo asasinato por violencia machista».

Asimismo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, describió el crimen machista como «un fracaso como sociedade». «Non pode volver suceder. Non podemos calar nin deixar de avanzar para protexelas», dijo. Y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, se sumó a las muestras de cariño a la familia y las amistades de Serén, y aprovechó la ocasión para recordar a las mujeres «que non están soas» y que ante cualquier indicio de violencia por parte de sus parejas acudan a los servicios de información a la mujer y denuncien. «Calquera cifra que non sexa cero, en materia de violencia machista, non é aceptable», señaló.

El crimen ocurrió ayer sábado sobre las cuatro de la tarde en la entrada del cámping O Muíño, lugar en el que hoy fue depositada una corona de flores. La expareja de la fallecida, V.G.D. un guardia civil del puesto de Baiona con orden de alejamiento, huyó de la escena del crimen, pero horas después fue localizado por sus compañeros de trabajo en las inmediaciones del curro de A Valga. Allí se quitó la vida con la misma escopeta con la que había asesinado a su expareja. Este hombre tenía una orden de alejamiento de 300 metros de la víctima. Tras estar de baja, se había reincorporado al trabajo, pero solo hacía tareas burocráticas y no portaba su arma reglamentaria.

