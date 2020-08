Los mugidos de un rebaño de vacas ayudan a salvar a un becerro a punto de ahogarse en Oia

0

Oia 06/08/2020 14:01 h

Un reciente estudio realizado por investigadores de Sídney (Australia) y que ha tenido un gran impacto mediático, desveló hace unos meses que las vacas se cuentan entre ellas cómo se sienten a través de los mugidos, ya que tienen características vocales individuales y que cambian su tono dependiendo de sus emociones. Ahora, un grupo de ciclistas de Salceda y O Porriño ha podido comprobar que también se hacen entender bien ante los humanos. «Os primeiros que chegaron á casa forestal de Oia xa se deron conta de que pasaba algo polos berros das vacas, que muxían todas cara á mesma zona e, efectivamente, cando comezamos a buscar, miramos como un becerro estaba caido na présa a punto de afogar porque non daba saído», explica Jorge Rodríguez Oliveira. Él es uno de los miembros del club de ciclismo Aragonta de Salceda de Caselas y del equipo que, con los del Chantadino y otros amigos, tuvieron que improvisar el fin de semana para poder rescatar a un ternero que se había precipitado al agua en medio del monte de Oia. Su ruta de entrenamiento era la habitual pero la jornada les deparaba una sorpresa con la que no contaban y final feliz. El pelotón había salido de casa sobre las diez de la mañana y, al llegar a Oia, subieron por la carretera que va hacia el conocido como Alto del Forestal, por ser el lugar donde está la casa del antiguo guarda, al lado también de un merendero. Los primeros que hicieron cima advirtieron a sus compañeros y, entre todos, intentaron buscar una solución para salvar al ternero mientras el rebaño de vacas se mantenía en las inmediaciones, como si estuvieran pendientes del rescate. El operativo duró más de media hora y fueron varios intentos. «Estaba cheo así que o becerro non facía pe, intentaba sair ou nadar, pero era cuestión de tempo que afogara agotado polo esforzo», recuerdan los ciclistas. Intentaron cogerlo entre todos mientras otro grababa con su móvil todo lo que iba pasando. «Non eramos capaces de achegarnos. Asustábase moito e daba a volta e, aínda que intentamos collelo varias veces polo pescozo, foi imposible», explican. La solución definitiva llegó con el sistema más fácil. En cuanto consiguieron vaciar un poco de agua de la presa, el animal pudo tocar fondo y, pese a que en el propio vídeo se observa el agotamiento del animal, que no se sabe cuánto tiempo llevaba ya en el agua cuando llegaron los ciclistas, el ternero aprovechó el momento para salir a toda velocidad hacia el rebaño. Parece que lo estaban esperando porque, en cuanto se reencontraron, todos los animales se introdujeron en el monte y los ciclistas pudieron también seguir su ruta.