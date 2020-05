Los guardacostas se incautan de 4 kilos de percebe entre la mejilla recogida por bateeiros en Baiona

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.Torres

Baiona 23/05/2020 12:21 h

«Los guardias de la cofradía revisaron la mercancía de una de las seis cuadrillas que vinieron ayer a trabajar a Baiona y, al ver que había percebe, les dijeron que fueran a la lonja y llamaron a Gardacostas de Galicia, que levantó acta de infracción porque entre lo que recolectaron llevaban 4,100 kilos de percebe de buena calidad». La patrona mayor de Baiona, Susana González explica así lo sucedido ayer en la villa, con fotos de la mercancía de la que, según indica, se incautaron los servicios de Guardacostas. Quieren denunciar que el de ayer no es un hecho aislado, «sino algo que sucede en toda Galicia sin que la Xunta haga nada por remediarlo y que va a acabar no solo con el sustento de las familias que viven del percebe si no de todos los ecosistemas, porque allí donde van, dejan las piedras totalmente rascadas, imposibilitando que nada vuelva a crecer en ellas».

Susana González, con más de tres décadas de experiencia directa, insiste en que la actuación de la Xunta es urgente, al igual que ya lo han advertido patrones mayores de otras cofradías, como Cangas o A Guarda. También los bateeiros han pedido que la Consellería do Mar intervenga, aunque el pre acuerdo alcanzado hace más de una semana ha quedado en papel mojado.

El percebe incautado ayer, señala el pósito baionés, estaba entre los 250 kilos de mejilla capturados en la zona conocida como A Figueira, que es el límite entre los municipios de Oia y Baiona, poco después de la gasolinera de Viladesuso. «Esto fue solo de una, pero ayer vinieron seis y esto se repite a diario por toda la costa gallega. Ellos dicen que tienen derechos históricos, les da igual laruína a la que están llevando no solo al sector del percebe su no al medio ambiente de toda Galicia sin que la Administración de la Xunta haga nada», denuncia la patrona mayor.

Su discurso es similar al de los patrones de otras cofradías de la ría. «Tenemos que defender el pan de muchas familias y el ecosistema. Estamos invadidos por bateeiros y los vigilantes de los pósitos non pueden hacer su trabajo si además tienen que estar vigilando a los bateeiros durante toda la marea». El llamamiento a la Xunta es también unánime entre las cofradías de la ría de Vigo. «Necesitamos que, de una vez por todas y de manera definitiva, se ptoteja a los percebeiros, que están totalmente desamparados y niguneados mientras ellos se amparan en unas leyes obsoletas que les faculta para hacer lo que les dé la gana incluyendo un grave daño al medio ambiente. Salen miles de kilos de mejilla sin control porque no las usan solo para sus bateas como obliga la Ley si no que las venden para fuera, eso es un secreto a voces», sostiene esta vez la patrona, Susana González.