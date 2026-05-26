Un juez mantiene la prohibición de salir de España al conductor que causó la muerte a un motorista en O Rosal y huyó
VIGO / LA VOZ
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El investigado, vecino de Murcia, fue detenido una semana después de los hechos e ingresó en prisión. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 150.000 euros27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El conductor murciano que es investigado como supuesto autor de la muerte de un motorista de 33 años en O Rosal el 15 de julio del 2025 seguirá sin poder salir de España. El juez