Un juez mantiene la prohibición de salir de España al conductor que causó la muerte a un motorista en O Rosal y huyó

La Voz VIGO / LA VOZ

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Así quedó el coche que conducía el ahora investigado tras el choque contra la moto en O Rosal, ocurrido el 15 de julio del 2025.
Así quedó el coche que conducía el ahora investigado tras el choque contra la moto en O Rosal, ocurrido el 15 de julio del 2025. Bandallo

El investigado, vecino de Murcia, fue detenido una semana después de los hechos e ingresó en prisión. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 150.000 euros

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El conductor murciano que es investigado como supuesto autor de la muerte de un motorista de 33 años en O Rosal el 15 de julio del 2025 seguirá sin poder salir de España. El juez

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