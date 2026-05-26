Un juez mantiene la prohibición de salir de España al conductor que causó la muerte a un motorista en O Rosal y huyó

Así quedó el coche que conducía el ahora investigado tras el choque contra la moto en O Rosal, ocurrido el 15 de julio del 2025. Bandallo

El conductor murciano que es investigado como supuesto autor de la muerte de un motorista de 33 años en O Rosal el 15 de julio del 2025 seguirá sin poder salir de España. El juez