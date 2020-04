Quique Domínguez: «Valoré seguir en el Novás»

0

vigo 02/04/2020 09:21 h

El Novás comunicaba esta semana la decisión de su técnico, Quique Domínguez, de rechazar la oferta de renovación del equipo de O Rosal y no seguir al frente la próxima campaña. «Las circunstancias no son las que me gustaría, hubiera preferido terminar la temporada compitiendo hasta el final. Está en el aire cómo se va a resolver y es todo muy raro», admite.

Precisamente, hacerlo público ahora les pareció a las dos partes un síntoma de normalidad. «Lo primero es la salud y las prioridades son otras, pero una vez que comuniqué la decisión, hacer público algo que solo tiene que ver con lo deportivo nos parecía una buena medida en un momento en que estamos todos pendientes de las cifras y la curva», detalla.

Fue hace «algunas semanas» cuando el club al que se marcha contactó con él. Paralelamente, el Novás le había ofrecido seguir. «Fuimos claros en todo momento. El presidente del Novás sabía que yo tenía esta propuesta y es curioso lo mucho que me costó tomar la decisión pese a llevar solo ocho meses en el equipo».

Porque no solo tenía las puertas abiertas a seguir si no hubiera aparecido este otro proyecto, sino que incluso con este encima de la mesa valoró dirigir una segunda temporada al Novás. «Me he sentido a gusto, he podido trabajar cómodo y viven el balonmano de una manera especial, que es uno de los puntos fuertes del club», señala.

Domínguez valora mucho el trabajo del Novás. «Se hace un gran trabajo desde hace años, buscando mejorar y dar pasos hacia adelante como club. Me identifico con un proyecto bonito, con sus limitaciones, pero a la vez ambicioso, y yo también estaba aportando mi granito de arena. Es un proyecto que me gusta y hubiera seguido», señala.

Mientras, y sin poder revelar por el momento su próximo destino, sigue en contacto con los jugadores. «Les mandamos trabajo semanal para que cada uno haga en su casa con lo que puede: garrafas de agua, cojines, bricks, de leche, alguna pelota que tiene alguno. Y hacemos un par de videoconferencias a la semana para comentar la jugada».