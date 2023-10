El fin de la bonificación del autobús priva a un padre que vive en O Porriño de ver a su hijo, que reside en Narón

JOSE PARDO

Los problemas económicos han golpeado de lleno en la dinámica familiar de la expareja formada por Estefanía Castro y Abraham Rodríguez, padres de Naím, un pequeño de dos años y medio. Ella es vecina de Narón, municipio donde residían juntos hasta hace algo más de un año, cuando la vinculación sentimental se terminó, por lo que Abraham decidió regresar a O Porriño.

Estefanía explica que, a pesar del distanciamiento, la relación siempre ha sido «excelente» y el padre disfrutaba los fines de semana con su hijo gracias a la bonificación del billete de autobús. Y es que ambos están en situación de desempleo, por lo que la rebaja del precio del trayecto era vital para que Abraham pudiese ver con regularidad a su hijo. «Desde el momento en que se puso la rebaja hicimos un montón de viajes. El niño pudo disfrutar con su padre fines de semana y festivos», relata Estefanía. Entonces el billete hasta Ferrol le costaba 0,77 euros, con el 95 % de bonificación entre el descuento de Monbus, Xunta y Gobierno estatal. Con la supresión de parte de esas ayudas ha ascendido a 7,11 euros. Una cantidad que hace inasumible mantener la dinámica. «Viene un viernes, coge al niño, vuelve a bajar a Porriño y el domingo lo mismo, ahora se gasta sobre 30 euros solo en un fin de semana», explica la madre.

Subraya que el pequeño ya sufre la ausencia de su padre. «Me pregunta por el autobús y por su padre, lo nota», lamenta. Añade que su expareja también lo está pasando mal. «Él es de allí, tiene a su familia que le echa un cable, pero lo pasa mal estando tan lejos y no pudiendo venir», lamenta. Abraham recibe una prestación de 480 euros con los que hacer frente a la manutención del pequeño, por lo que en O Porriño reside con su hermana. Y la situación de Estefanía no es mejor. Con la misma prestación hace frente al piso en Narón, donde vive con Naím y otro menor fruto de otra relación. «Yo me las veo negras también», reconoce.

El régimen de visitas recoge que Abraham tendría que estar con su hijo fines de semana alternos. «¿Sesenta euros al mes cobrando 480? Además de que pasa la manutención. Él no da hecho. Y yo, aunque le quiera ayudar, tengo que mantener una casa y a los niños», lamenta.

Con esta problemática, e intentando evitar que el pequeño no pueda disfrutar de la relación con su padre, la expareja ha recurrido a los Servicios Sociais de ambos ayuntamientos buscando ayuda. Estefanía explica que en ambos casos les han trasladado que no cuentan con ayudas específicas para esta problemática. «Nos ayudarían si fuese para movernos por temas de estudios o por trabajo, pero no para esto», lamenta. Y señala que les han propuesto establecer un punto medio, algo que no solucionaría el problema del coste, reitera.

Desde el Concello de Narón señalan que cuentan con ayudas para familias vulnerables que, en este caso, podría solicitar Estefanía por ser la residente.