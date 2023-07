Muere un niño de dos años en O Porriño al quedar olvidado varias horas en el coche de su madre

Xoán Carlos Gil

Tragedia en O Porriño. Un niño de dos años ha fallecido este jueves por la tarde tras permanecer hasta seis horas dentro de un coche estacionado en un aparcamiento de la multinacional farmacéutica Lonza, en el polígono de Torneiros, en O Porriño. El pequeño iba a cumplir tres años en otoño. Todo apunta a que la madre, empleada de la farmacéutica suiza, pretendía llevar, como todas las mañanas, a su hijo a la guardería, pero por un despiste se olvidó de hacerlo y se dirigió directamente a su trabajo. Aparcó el coche en el párking al aire libre de su empresa sin percatarse de que se había dejado al bebé olvidado dentro del vehículo, en la sillita adaptada del asiento trasero. A las 15.45 horas, el padre acudió a la guardería y no encontró al menor. Tras saltar la alarma, empezaron a buscarlo y lo encontraron ya fallecido dentro del vehículo.

La madre sufrió un shock al conocer la muerte de su hijo y el servicio de Emergencias 112 le ha proporcionado una psicóloga para darle apoyo terapéutico. Los padres son vecinos de O Porriño. La progenitora deberá comparecer en unos días en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad para prestar declaración como investigada pero no como detenida ya que todo apunta a un hecho fortuito.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que el niño falleció por un golpe de calor, ya que era un día soleado y el coche estaba aparcado al aire libre y probablemente se recalentó. La Guardia Civil está a la espera de obtener el resultado de la autopsia que realizarán los forenses del Imelga para establecer conclusiones. La investigación policial para esclarecer los hechos sigue abierta.

La Policía Local llevó parte de la inspección en el coche. La empresa donde apareció el coche de trabajadora aparcado es la mayor planta biotecnológica de cultivos celulares de la firma suiza en España. En esa zona del polígono de Torneiros se encuentran desperdigadas numerosas fábricas y naves industriales. El aparcamiento con más de un centenar de plazas de batería está situado en una zona de descampado de tierra, donde solo unos pequeños árboles dan sombra.

Convocan minuto de silencio en Facebook

El Concello de O Porriño ha declarado luto durante tres días de luto en señal de duelo por el «tráxico falecemento» del pequeño. El alcalde, Alejandro Lorenzo, ha transmitido sus condolencias a la familia del niño y le ofrece su apoyo. Queda suspendido el pleno previsto para el viernes y las fiestas de Porrigalia programadas para este fin de semana.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, emitió un comunicado de pésame en Facebook. «O meu máis sentido pésame e todo o meu agarimo e apoio á familia do pequeno que hoxe perdeu a vida no Porriño. No meu nome e no de todo o pobo do Porriño trasladar o noso respaldo e man tendida para todo o que precisen nestes duros momentos», dijo el regidor.

Lorenzo, además de los tres días de luto y la suspensión del pleno del viernes y las fiestas de Porrigalia, convocó al mediodía a todos los vecinos a guardar un minuto de silencio en la plaza Arquitecto Antonio Palacios en señal de duelo. «Descansa en paz, pequeno», termina su mensaje de condolencias.