La dimisionaria alcaldesa de O Porriño confirmó que deja el sillón, pero no su acta de concejala en un concello de 20.000 habitantes. «Si alguien piensa que voy a abdicar de mi responsabilidad, se equivoca. Como alcaldesa me invistieron los grupos políticos, pero el acta me la dieron los votantes, y me quedo como portavoz municipal», adelantó.

«A mí no se me echa por ninguna cuestión. EU Son nos ha instalado en un chantaje del que era imposible salir. No hay un proyecto diferente y alternativo para O Porriño sino una campaña orquestada, por tierra, mar y aire, para derribarme», sostuvo. Se la ha «machacado», dijo, por ser mujer. Y añadió que de ella se destacan sus adversarios esto: «Mi peso, mi apariencia y mi orientación sexual a través de las redes sociales, donde hay una jauría cobarde que se dedica a insultar».