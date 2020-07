La caída de otro coche sobre las vías en O Porriño tras el accidente de Zamora evidencia la necesidad de detectores de objetos

0

La Voz de Galicia pablo gonzález

10/07/2020

Un coche circula por un paso elevado sobre el trazado ferroviario. Por razones que se desconocen supera las barreras de protección y se precipita sobre las vías. Parece una casualidad remota, pero en algo más de un mes ha sucedido dos veces. La primera y más dramática ocurrió en La Hiniesta, a las puertas de Zamora. El pasado 2 de junio un viejo Land Rover cayó sobre las vías y un Alvia Ferrol/Pontevedra impactó contra él provocando un violento descarrilamiento. El conductor del todoterreno murió probablemente antes del impacto contra el tren, que a su vez provocó la muerte de un maquinista en fase de aprendizaje y heridas graves en su instructor. La investigación apunta a que el vehículo llevaba sobre las vías al menos una hora. Nadie lo vio. Nadie avisó. Y la sombra del puente dificultaba la visibilidad de los maquinistas, que además salían de una curva.

Recomendaciones

Este accidente está siendo investigado por un juzgado de Zamora y por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que en su momento aconsejó al ADIF que estudiara la posibilidad de instalar dispositivos anticaída de objetos en vías convencionales, pues es una tecnología que se emplea solo en vías de alta velocidad. Lo hizo a raíz de otro accidente de estas características que sucedió en febrero del 2013 entre las estaciones de San Fernando de Henares y Coslada (Madrid).

Sin embargo, un suceso similar que ocurrió ayer en O Porriño, afortunadamente sin consecuencias para la circulación ferroviaria, sirvió para recordar que quizás es necesario utilizar detectores de caída de objetos en trazados ferroviarios que no son de alta velocidad, o al menos reforzar y vigilar las protecciones en los pasos elevados.

La caída del vehículo sobre las vías se produjo cuando circulaba a la altura del polígono industrial de As Gándaras, en O Porriño. El ADIF se aseguró de que en ese momento no iba a pasar ningún tren por la zona -el tráfico ferroviario aún no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis sanitaria- y se pudo retirar el vehículo con total seguridad, así como atender al conductor, que resultó herido leve. Las consecuencias del siniestro, como se demostró en La Hiniesta, pudieron haber sido peores. El ADIF respondió a la CIAF en su momento que la solución sería vigilar las protecciones de los pasos elevados, pero descartó recurrir en vías convencionales a la tecnología que detecta la caída de objetos en las vías.