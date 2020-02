El CB Chantada ganó al colista y otea la fase de ascenso

0

El Ucoga Seguros CB Chantada consolida su segunda plaza después de su contundente e inapelable victoria (59-82) en tierras leonesas ante el colista del grupo A-B de la liga EBA, el Ule Global. Algunos resultados jugaron a favor de los intereses del equipo que prepara Alberto Fafián. Fue el caso de la derrota del Porriño (96-80) ante el Usal La Antigua. Este resultado permite a los chantadinos tomar una ventaja de dos triunfos sobre un rival directo a falta de nueve jornadas para que concluya la liga regular.

«Aínda queda moito, polo que non podemos especular. Hai que ir partido a partido, é dicir, pensar no inmediato, porque en caso contrario podemos ter sorpresas. A xornada beneficiounos pola derrota do Porriño, xa que nos da unha pequena marxe na clasificación», indica el entrenador del Ucoga Seguros CB Chantada, Alberto Fafián.

Sobre el partido del domingo en tierras leonesas, el preparador chantadino acabó satisfecho con la imagen del equipo. «Sempre estivemos por diante no marcador. Saímos moi concentrados, aínda que no segundo cuarto relaxámonos un pouco, o que fixo que o noso rival reaccionara. Falamos no descanso, e finalmente voltamos a liña do principio», añade Fafián.

Esta victoria no solo le viene bien al Ucoga Seguros CB Chantada por lo que supone en la tabla clasificatoria, sino que además refuerza anímicamente a los jugadores, sobre todo después de la derrota que sufrieron la anterior jornada ante el Porriño.

La plantilla regresó ayer a última hora de la tarde a los entrenamientos con el objetivo de preparar el próximo partido, que será el sábado (18.30 horas) en el pabellón municipal de Chantada ante otro de los colistas, el Xiria. «É outro partido coas mesmas características que o que disputamos en León. Son encontros nos que tes pouco que gañar e moito que perder. Teremos que encaralo con moita concentración para evitar sorpresas», dice.

La sesión preparatoria de ayer fue regeneratoria. La escuadra chantadina volverá a ejercitarse mañana y el viernes. Alberto Fafián confía en disponer de todos sus efectivos para el encuentro ante los coruñeses. Todas las miradas están puestas en Luis Rubianes, que acumula dos semanas de baja por lesión.

Un líder intratable

Ya son dieciocho las jornadas de liga que se han disputado y el Aquimisa Carbajosa se mantiene como un líder intratable. Ha ganado los dieciocho encuentros, y lo ha hecho con solvencia.

Estos números lo convierten en claro favorito para competir la próxima temporada en la LEB Plata. Aventaja en un total de cuatro victorias al equipo que prepara Alberto Fafián.